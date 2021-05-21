В Улан-Удэ бьют тревогу из-за нового спорткомплекса для школы

Общероссийский народный фронт в Бурятии требует устранения нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в школе № 22 Улан-Удэ. Объект возводят в рамках федерального целевого проекта «Спорт – норма жизни», из федерального бюджета на него выделено 28 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Сигналы о нарушениях при строительстве объекта поступили общественникам ещё в конце ноября 2020 года. Тогда же появилось видео, на котором рабочие строительной организации выдалбливают мерзлую землю и пытаются высаживать деревья во дворе школы. Рейд в декабре прошлого года показал, что подрядная организация не укладывается в срок окончания работ до 31 октября 2020 года, пояснили активисты ОНФ.
К концу ноября работы не были выполнены и наполовину. Не было спуска со спортплощадки, в мороз рабочие окрашивали ограждения сетки баскетбольной площадки и высаживали зелёную изгородь в нарушение технологии. Кроме того, вместо заявленных 150 саженцев (50 калин, 50 берез и 50 елей), на момент рейда были высажены 80, причём указанные в контракте 50 саженцев ели по факту отсутствовали.
По данным «Улан-УдэСтройзаказчик», спортивный комплекс школы №22 уже сдан с рядом замечаний, которые подрядчик должен устранить предположительно до конца мая. Представитель школы №22 сообщил, на данный момент объект готовится к официальному открытию.
Однако повторный рейд активистов Народного фронта показал, что работы на данный момент не только не доделаны и выполнены в отдельных деталях некачественно, но и представляют опасность для использования.
Так, на уличном спортивном комплексе новые тренажёры оказались нерабочими. К тому же они имеют небезопасные для эксплуатации крепления странной конструкции: металлические основания спортивных снарядов закреплены непонятным образом.
Многие снаряды расшатываются при небольшом усилии, что может привести к травмам детей. Из семи тренажеров по визуальной оценке надежно закреплен болтами только один и только два в рабочем состоянии.
На баскетбольной площадке нарекания вызвали баскетбольные кольца: их стойки не забетонированы и нет крепежа к основанию, держатся они непонятным образом, причём одна из стоек приподнята от покрытия, а сама конструкция шаткая. Во время игры дети рискуют уронить данную конструкцию на себя и получить увечье.
крепление основания баскетбольной стойки
баскетбольные стойки без сетки и неустойчивы
Многие детали на металлических ограждениях выглядят не эстетично из-за следов сварки, местами облупилась краска, выступает ржавчина. Разбросан мусор от упаковки тренажёров, а недалеко от пришкольной территории свален строительный мусор: остатки от бетонных оснований старых спортивных снарядов.
доска на новом тренажёре лопнула, краска стёрлась
крепление тренажёров выглядит небезопасным и неэстетичным
А само футбольное поле с искусственным газоном имеет недочёты в виде рвущегося покрытия и разметки, которая уже стирается и нечётко видна.
футбольные вороты полураспакованы и так и установлены
школа без деревьев
- Проверка данного объекта вызвала сильное возмущение и опасения по его дальнейшей эксплуатации. Потрачена огромная сумма 28 млн рублей, объект ещё даже не эксплуатируется как положено, а уже выявленные нарушения говорят о халатном отношении как со стороны заказчика, так и непосредственно подрядной организации. Использовать практически все спортивные объекты опасно, а эстетическое исполнение удручает. От нас направлены запросы в администрацию Улан-Удэ и прокуратуру республики по выявленным фактам,- прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.