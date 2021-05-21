В Улан-Удэ бьют тревогу из-за нового спорткомплекса для школы

На баскетбольной площадке нарекания вызвали баскетбольные кольца: их стойки не забетонированы и нет крепежа к основанию, держатся они непонятным образом, причём одна из стоек приподнята от покрытия, а сама конструкция шаткая. Во время игры дети рискуют уронить данную конструкцию на себя и получить увечье.





крепление основания баскетбольной стойки







баскетбольные стойки без сетки и неустойчивы







Многие детали на металлических ограждениях выглядят не эстетично из-за следов сварки, местами облупилась краска, выступает ржавчина. Разбросан мусор от упаковки тренажёров, а недалеко от пришкольной территории свален строительный мусор: остатки от бетонных оснований старых спортивных снарядов.





доска на новом тренажёре лопнула, краска стёрлась







крепление тренажёров выглядит небезопасным и неэстетичным







А само футбольное поле с искусственным газоном имеет недочёты в виде рвущегося покрытия и разметки, которая уже стирается и нечётко видна.





футбольные вороты полураспакованы и так и установлены







школа без деревьев





