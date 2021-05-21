В Улан-Удэ возобновят спектакль «Звёздный мальчик»

Спектакль долго не показывали из-за отъезда исполнителя главной роли



Государственный русский драматический театр имени Бестужева планирует восстановить детский спектакль «Звёздный мальчик» (6+) в постановке режиссёра Артема Баскакова. Зрители увидят спектакль 11, 14 и 15 июня, сообщили в пресс-службе театра.



Сказочный путь «Звёздный мальчик» по мотивам произведения Оскара Уайльда был поставлен в 2013 году в рамках новогодней кампании. Тогда постановка получила большое число восторженных отзывов и была тепло принята публикой. Однако в связи с отъездом артиста, исполнявшим главную роль, спектакль долгое время не игрался.



Руководство театра приняло решение восстановить популярную у зрителей сказку. Сейчас звёздного мальчика сыграют молодые актёры Дмитрий Тарбеев и Роман Гаврилов, а театр представит зрителям обновлённую версию постановки.



В спектакле «Звёздный мальчик» юных зрителей ждёт встреча с таинственным холодом, колдуном, необычными зверями леса, добрым дровосеком и многим другими персонажами знаменитой сказки Оскара Уайльда. По сюжету, в тёмную и тихую звёздную ночь с неба упала звезда. В том месте бедный дровосек нашёл мальчика и воспитал его, как своего сына. Но юноша рос гордым и жестоким, он смеялся над слабостями других детей, мучил животных и никого не слушал. Однажды в лес забрела нищенка, назвавшись мамой Звёздного мальчика. Но он не признал её и забросал камнями. Вместе с главным героем, мальчиком со звезды, зритель пройдёт сложный путь, полный неожиданных встреч, опасностей и важных открытий, и поймет, что главное в жизни – это не любовь к себе, а уважение и преданность своей семье, помощь ближнему.



В спектакле сценическое пространство, придуманное художником Михаилом Кукушкиным, превращается в сказочный мир – фантастическую, замёрзшую, застывшую под тяжестью льда планету. Дополняют его необычные костюмы художника Анастасии Шенталинской, а романтичную и поэтичную атмосферу создают музыка и песни Дарьи Баскаковой.

