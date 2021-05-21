Жителям Улан-Удэ покажут новейший снегоболотоход «Алеут»

Демонстрация вездехода пройдёт на форуме «Армия»



Во время предстоящего военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке вооружения и военной техники впервые планируется показать для жителей республики двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут».



- Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего вездехода высокой проходимости, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение, - сообщает пресс-служба ВВО.



Напомним, что вездеход недавно поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа. «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя; заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.



Также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С». Кроме этого, на площади свыше 10 тысяч кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развёрнута широкая культурно-развлекательная программа.

