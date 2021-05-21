Демонстрация вездехода пройдёт на форуме «Армия»
Во время предстоящего военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке вооружения и военной техники впервые планируется показать для жителей республики двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут».
- Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего вездехода высокой проходимости, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение, - сообщает пресс-служба ВВО.
Напомним, что вездеход недавно поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа. «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя; заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.
Также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С». Кроме этого, на площади свыше 10 тысяч кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развёрнута широкая культурно-развлекательная программа.
Жителям Улан-Удэ покажут новейший снегоболотоход «Алеут»
Общество, Фото:
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