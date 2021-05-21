В Улан-Удэ устранили последствия сильного ночного дождя

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

Лужи начали откачивать с трёх часов ночи



В ночь с 20 по 21 мая в столице Бурятии прошёл сильный дождь. Комбинат по благоустройству приступил к устранению луж с 3 часов ночи, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Всего ночью работали 10 вакуумных машин, которые к 7 часа утра откачали свыше 600 кубометров ливневых вод



По всем известным проблемным местам в городе проектируются ливневые канализации и ливнеприемники, заявили в комитете городского хозяйства



— Заблаговременно вакуумные машины мы направили для дежурства на давно известные проблемные участки улично-дорожной сети города, чтобы в случае подтоплений они оперативно начинали откачку. Среди участков — ул. Ключевская в районе Интерьера и Крестьянского рынка, ул. Жердева в районе рынка «Заря» и Вторчермета, на перекрёстке ул. Сахьяновой и Трубачеева. В Железнодорожном районе работали на ул. Маяковского и Жуковского, на Читинском переезде. В Советском районе устранили лужи на ул. Ленина, Кирова, Балтахинова. К утру был обеспечен беспрепятственный проезд легковых автомобилей и общественного транспорта по всему городу, — сказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.



Комбинат по благоустройству продолжает нести круглосуточное дежурство на дорогах Улан-Удэ.





