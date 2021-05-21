В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ритуал пройдёт в Иволгинском дацане



23 мая, в воскресенье, в 11:00 ламы Иволгинского дацана проведут ритуал Лусад – подношение хозяевам воды (нагам).



- Если ламы порекомендовали вам посетить ритуал «луса тахиха», то надо принести молоко, печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - отмечают в пресс-службе дацана.



Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранение проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» (луусын буудал - бур.). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание.



- В буддийских трактатах говорится о великом множестве необычных существ, классифицируемых как «Восемь классов мирских богов и демонов», одним из которых является класс водных духов (наги - санскр.). Считается, что духи воды не терпят загрязнения сферы их обитания, т.е. рек, озер, ключей и других водоемов, - продолжили в дацане.



Сбор на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра (после окончания утреннего хурала).



Участники ритуалы должны соблюдать масочный режим.



В следующий раз ритуал Лусад пройдёт в июне.

