Ритуал пройдёт в Иволгинском дацане
23 мая, в воскресенье, в 11:00 ламы Иволгинского дацана проведут ритуал Лусад – подношение хозяевам воды (нагам).
- Если ламы порекомендовали вам посетить ритуал «луса тахиха», то надо принести молоко, печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - отмечают в пресс-службе дацана.
Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранение проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» (луусын буудал - бур.). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание.
- В буддийских трактатах говорится о великом множестве необычных существ, классифицируемых как «Восемь классов мирских богов и демонов», одним из которых является класс водных духов (наги - санскр.). Считается, что духи воды не терпят загрязнения сферы их обитания, т.е. рек, озер, ключей и других водоемов, - продолжили в дацане.
Сбор на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра (после окончания утреннего хурала).
Участники ритуалы должны соблюдать масочный режим.
В следующий раз ритуал Лусад пройдёт в июне.
В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лужи начали откачивать с трёх часов ночи
Ритуал пройдёт в Иволгинском дацане
Строчку «Цветущая от края и до края...» Наталья Семёнова назвала «насмешкой»
Большая и дружная семья готовится взять на воспитание ещё трёх братьев
В Улан-Удэ стартовал масштабный ремонт дворовых территорий. Сейчас благоустройство идёт в десяти городских дворах
В том числе растёт число госпитализированных больных коронавирусом
Участковый лесничий сразу же отправился к подозрительному грузовику, который сняла фотоловушка
Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике
В финале Евгения Захарченко одержала уверенную победу
Лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 66-м году жизни
Парень планировал кататься на мотоцикле без госномеров
Нарушение вскрыла прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
В республике ожидается холодная и ветреная погода
Общество, 20.05.2021
В республике проведут соревнования по технике водного туризма