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Лидер бурятского «Яблока» предлагает новый гимн республики

Лидер бурятского «Яблока» предлагает новый гимн республики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строчку «Цветущая от края и до края...» Наталья Семёнова назвала «насмешкой»

Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (солистка панк-рок-группы «Аборт мозга») заявила в Facebook, что готова написать новый гимн республики. На это её сподвигла проблема множества стихийных свалок.

- Готова написать новый гимн Бурятии, соответствующий истинному положению вещей! Пора бы уже подстроиться под реалии и поменять гимн республики, депутатам Хурала ведь нужна какая-то псевдозаконодательная жвачка, всё равно, от принимаемых ими актов ничего не зависит. Если бы зависело, то республика не превращалась бы в помойку. «Цветущая от края и до края...» эти строки из гимна Бурятии, сегодня звучат как издевательство и насмешка. О каком развитии туризма вы говорите? Стоит остановиться на обочине федеральной трассы - перед вами предстанет гнетущая помойка, - возмущается она.

фото со страницы Натальи Семёновой

Наталья Семёнова отмечает, что яркие цветы любимого всеми багульника, практически достояния республики, утопают в мусоре. И если кто-то захочет сфотографироваться на фоне цветущих кустов, то обязательно наступит на мусор.

- А какой аромат, вернее вонь там стоит: помойное дыхание. Нет, я не дышу, я задыхаюсь от этого благоухания отходов! Мы там собрали и вывезли 2 мешка мусора, больше в багажник не поместилось. Но честно скажу, оттуда хочется бежать, хочется забыть эти страшные картины, хочется отрубить руки тем, кто это делает и кто позволяет безнаказанно гадить. Люди, жители Бурятии! Неужели вас это устраивает! Депутаты, Роспотребнадзор, прокуратура! Почему эта свалка с годами разрастается, она всё больше и страшнее! Вы что творите? Бурятия утопает в стихийных свалках, о каком туризме вы говорите?! – обращается она в социальной сети.

Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» довольно часто поднимает на своей странице крупные проблемы. Так, ряд постов связан с обрубкой деревьев и варварским отношением к кустарникам в Улан-Удэ. В начале года Наталья Семёнова опубликовала большой разгромный пост о взгляде на Бурятию изнутри.


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