Лидер бурятского «Яблока» предлагает новый гимн республики

- Готова написать новый гимн Бурятии, соответствующий истинному положению вещей! Пора бы уже подстроиться под реалии и поменять гимн республики, депутатам Хурала ведь нужна какая-то псевдозаконодательная жвачка, всё равно, от принимаемых ими актов ничего не зависит. Если бы зависело, то республика не превращалась бы в помойку. «Цветущая от края и до края...» эти строки из гимна Бурятии, сегодня звучат как издевательство и насмешка. О каком развитии туризма вы говорите? Стоит остановиться на обочине федеральной трассы - перед вами предстанет гнетущая помойка, - возмущается она.







фото со страницы Натальи Семёновой

