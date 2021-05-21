Лидер бурятского «Яблока» предлагает новый гимн республики

Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (солистка панк-рок-группы «Аборт мозга») заявила в Facebook, что готова написать новый гимн республики. На это её сподвигла проблема множества стихийных свалок.
- Готова написать новый гимн Бурятии, соответствующий истинному положению вещей! Пора бы уже подстроиться под реалии и поменять гимн республики, депутатам Хурала ведь нужна какая-то псевдозаконодательная жвачка, всё равно, от принимаемых ими актов ничего не зависит. Если бы зависело, то республика не превращалась бы в помойку. «Цветущая от края и до края...» эти строки из гимна Бурятии, сегодня звучат как издевательство и насмешка. О каком развитии туризма вы говорите? Стоит остановиться на обочине федеральной трассы - перед вами предстанет гнетущая помойка, - возмущается она.
фото со страницы Натальи Семёновой
Наталья Семёнова отмечает, что яркие цветы любимого всеми багульника, практически достояния республики, утопают в мусоре. И если кто-то захочет сфотографироваться на фоне цветущих кустов, то обязательно наступит на мусор.
- А какой аромат, вернее вонь там стоит: помойное дыхание. Нет, я не дышу, я задыхаюсь от этого благоухания отходов! Мы там собрали и вывезли 2 мешка мусора, больше в багажник не поместилось. Но честно скажу, оттуда хочется бежать, хочется забыть эти страшные картины, хочется отрубить руки тем, кто это делает и кто позволяет безнаказанно гадить. Люди, жители Бурятии! Неужели вас это устраивает! Депутаты, Роспотребнадзор, прокуратура! Почему эта свалка с годами разрастается, она всё больше и страшнее! Вы что творите? Бурятия утопает в стихийных свалках, о каком туризме вы говорите?! – обращается она в социальной сети.
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» довольно часто поднимает на своей странице крупные проблемы. Так, ряд постов связан с обрубкой деревьев и варварским отношением к кустарникам в Улан-Удэ. В начале года Наталья Семёнова опубликовала большой разгромный пост о взгляде на Бурятию изнутри.