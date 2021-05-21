В Бурятии семья приняла девять детей-сирот

Большая и дружная семья готовится взять на воспитание ещё трёх братьев



В Прибайкальском районе Бурятии живёт семья, которая приняла воспитание девять детей-сирот. Семью им подарили супруги Татьяна Амосовна и Михаил Георгиевич Гавриловы.



Пара воспитывала своих двоих детей. В 1998 году они приняли в свою семью семилетнюю девочку, которая осталась без попечения родителей.



По рассказам супругов, период адаптации ребёнка в семье проходил сложно, пройти пришлось через многое. Но, несмотря на трудности, приёмные родители всегда проявляли заботу, любовь и терпение.



- Она воспитывалась в нашей семье до совершеннолетия. Уже окончила Новосибирский государственный университет по специальности «Финансы и кредиты», состоялась как замечательная мама. То есть мы бабушка и дедушка уже, - улыбаясь, рассказывает Татьяна Амосовна. - Когда наша родная дочь лежала в больнице, она узнала об истории четырёх ребятишек, которые тоже находились в больнице. Они остались без родителей. Самой маленькой малышке было всего пять месяцев от роду, старшему – семь лет.



Михаил Георгиевич и Татьяна Амосовна приняли решение и взяли четверых детей в свою семью. Дети были слабыми в физическом развитии, педагогически запущены, а когда пошли в школу, выяснилось ещё множество проблем. Но большое терпение и любовь к детям помогли поднять их. Мальчишки и девчонки всегда были заняты, дружно справлялись с домашней работой, участвовали в школьных мероприятиях, ходили на занятия рукоделием, танцами, вокалом.



В 2014 году семья Гавриловых представила Прибайкальский район в республиканском конкурсе «Приёмная семья года», где выиграли Гран-при. Выросли и эти дети, стали самостоятельными, но о своих приёмных родителях не забывают. Сейчас все студенты колледжей в Улан-Удэ, готовятся ко взрослой жизни.



В 2017 году в большой и дружной семье появились ещё четверо детей. Сейчас одна из дочерей уже учится в колледже, сын через два года будет выпускаться из СКОШ VIII вида. Младшие школьницы, дружно помогают по хозяйству.



- Для нас с супругом каждый ребёнок по-своему хорош, мы гордимся своими детьми, в каждом видим личность, - говорят Гавриловы.



Уже стало традицией, что в этой семье дети появляются не по решению приёмных родителей, а по решению младших членов семьи. Вот и сейчас, увидев в рубрике районной газеты фотографию троих братьев, оставшихся без попечения родителей, дети стали просить Татьяну Амосовну и Михаила Георгиевича забрать их к себе. Сейчас готовятся документы на передачу мальчиков в тёплый дом семьи Гавриловых.



Ещё одна приёмная мама – Валентина Сафроновна Трикоз. Она воспитала двоих своих детей. В 2010 году она впервые решилась принять первого ребёнка в семью. Сейчас приёмной дочке уже 20 лет.



- Дочка до сих пор живёт со мной. Делится со мной своими удачами и проблемами, знает, что я всегда поддержу и подскажу ей, как быть лучше. Ведь я для неё мама, - делится Валентина Сафроновна.



Сегодня у мамы Вали на попечении пятеро детей – четверо мальчиков и девочка, каждый со своей трудной судьбой. Все дети нашли в лице этой доброй, отзывчивой женщины поддержку, заботу и любовь.



- В нашей семье у каждого есть свои обязанности по дому и хозяйству, всё спорится в умелых руках юных хозяев. Несмотря на «подростковый максимализм» и проблемы переходного возраста, серьёзных проблем в воспитании детей у нас никогда не возникало. Когда дети видят искреннюю заботу, любовь, доверие, то и отвечают взаимностью. Оттого и семья становится дружной и крепкой, - считает Валентина Трикоз.



По информации минсоцзащиты Бурятии, в республике по данным на 1 мая 5323 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В приёмных семьях воспитываются 1570 ребят.



- Для оказания помощи приёмным родителям в подведомственных министерству учреждениях работают Службы профилактики социального сиротства и сопровождения замещающих семей. Они оказывают психологическую и консультационную поддержку тем, кто взял на воспитание детей из социальных центров, - сообщили в минсоцзащиты республики.







