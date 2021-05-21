В Иркутске музыкальный театр отмечает юбилей

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Праздничные мероприятия продолжатся до конца мая



Иркутский областной музыкальный театр отмечает 80-летний юбилей. В цикле праздничных мероприятий – премьеры спектаклей, выставки, презентация книги об истории театра, открытие малой сцены. Мероприятия будут идти до конца мая.



Первым праздничным мероприятием станет премьера мюзикла «Декабристы» (12+), которая пройдёт 22 и 23 мая. В основе спектакля лежит пьеса сценариста и драматурга Карины Шебелян. Главный герой постановки – участник восстания на Сенатской площади князь Сергей Петрович Трубецкой. Специально для постановки в Иркутске первоначальная история была дополнена. В рамках новой версии, основным действием спектакля стало воспоминание Трубецкого. Он находится в сибирской ссылке в Иркутске и, спустя годы, пытается осмыслить события прошлого. Образы героев и оформление мюзикла проведено с музеем декабристов. Также совместно с этим учреждением культуры подготовлена выставка об истории декабристов и их жизни в сибирской ссылке.



26 и 27 мая состоится долгожданное открытие малой сцены. Она расположена в цокольном этаже театра со стороны улицы Седова. На новой площадке есть сцена, гримёрки для артистов, зрительный зал на 178 мест, просторное фойе с гардеробом и буфетом. Малая сцена позволит создавать камерные, компактные спектакли с которыми Иркутский музыкальный театр сможет выезжать в посёлки региона, где нет больших сцен. Сейчас это является препятствием для обширной гастрольной деятельности. На создание малой сцены из бюджета Иркутской области было направлено 38 миллионов рублей.



Малая сцена откроется премьерой мюзикла Владимира Баскина «Ищите женщину» (12+). Спектакль впервые пройдёт в музыкальных театрах России. Режиссёр-постановщик – лауреат театральных премий Глеб Черепанов. Сейчас идёт работа над следующим спектаклем для Малой сцены. Юбилейные премьерные показы посетят именитые театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга.



В рамках празднования юбилея Иркутского областного театра пройдут два концерта. 29 мая состоится «Триумф оперетты» (12+). В программе выступлений – композиции из произведений Оффенбаха, Штрауса, Зуппе, Легара, Кальмана, Дунаевского. 30 мая состоится торжественный гала-концерт «Юбилей в кругу друзей» (12+).



К юбилею учреждения выпущена книга, посвящённая жизни и деятельности учреждения за прошедшие десять лет. Её автор – иркутская журналистка, культурный обозреватель Елена Орлова. Книга продолжит летопись театра, которую начал один из директоров Иркутского музыкального театра, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Скоробегов. Тираж нового издания – 500 экземпляров. В нем размещены QR-коды, с помощью которых можно прослушать голоса героев, представленных в книге. Кроме того, театр обновил фирменный стиль и официальный сайт учреждения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

