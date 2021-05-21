Жители Улан-Удэ согласовывают дизайн-проекты своих ремонтируемых дворов

Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Чтобы после проведённого ремонта у жильцов не оставалось вопросов, все дизайн-проекты утверждаются с учётом мнения жильцов домов.– Все дизайн-проекты изначально разрабатывались комитетом по архитектуре совместно с администрациями районов. Затем они отдавались на обсуждение жителей и управляющих организаций и ТСЖ. Даже во время работы подрядчики стараются учитывать пожелания жителей, – рассказала начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Светлана Григорьева. – К приёмке дворов у нас привлекаются сами жильцы и управляющие компании, ТСЖ. Старшие по домам, ответственные за каждый двор, утверждены протоколом.В этом году к ремонту приступили раньше. Контроль за ходом ремонта осуществляют специалисты МУ «Улан-Удэ стройзаказчик». Каждое утро они проводят входной контроль материалов, фиксируют все вскрышные работы, следят за соблюдением технологии при проведении работ.Напомним, что благоустройство городских дворов идёт по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».