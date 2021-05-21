 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

Жители Улан-Удэ согласовывают дизайн-проекты своих ремонтируемых дворов

Жители Улан-Удэ согласовывают дизайн-проекты своих ремонтируемых дворов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В Улан-Удэ стартовал масштабный ремонт дворовых территорий. Сейчас благоустройство идёт в десяти городских дворах. Всего в этом году комплексно благоустроят 48 придомовых территорий на общую сумму 79,5 млн рублей

Чтобы после проведённого ремонта у жильцов не оставалось вопросов, все дизайн-проекты утверждаются с учётом мнения жильцов домов.

– Все дизайн-проекты изначально разрабатывались комитетом по архитектуре совместно с администрациями районов. Затем они отдавались на обсуждение жителей и управляющих организаций и ТСЖ. Даже во время работы подрядчики стараются учитывать пожелания жителей, – рассказала начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Светлана Григорьева. – К приёмке дворов у нас привлекаются сами жильцы и управляющие компании, ТСЖ. Старшие по домам, ответственные за каждый двор, утверждены протоколом.

В этом году к ремонту приступили раньше. Контроль за ходом ремонта осуществляют специалисты МУ «Улан-Удэ стройзаказчик». Каждое утро они проводят входной контроль материалов, фиксируют все вскрышные работы, следят за соблюдением технологии при проведении работ.

Напомним, что благоустройство городских дворов идёт по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
Улан-Удэ дизайн ремонт администрацияУУ КГХ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ устранили последствия сильного ночного дождя
В Улан-Удэ устранили последствия сильного ночного дождя
Общество, 21.05.2021
Лужи начали откачивать с трёх часов ночи
В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
Общество, 21.05.2021
Ритуал пройдёт в Иволгинском дацане
Лидер бурятского «Яблока» предлагает новый гимн республики
Лидер бурятского «Яблока» предлагает новый гимн республики
Общество, 21.05.2021
Строчку «Цветущая от края и до края...» Наталья Семёнова назвала «насмешкой»
В Бурятии семья приняла девять детей-сирот
В Бурятии семья приняла девять детей-сирот
Общество, 21.05.2021
Большая и дружная семья готовится взять на воспитание ещё трёх братьев
Жители Улан-Удэ согласовывают дизайн-проекты своих ремонтируемых дворов
Жители Улан-Удэ согласовывают дизайн-проекты своих ремонтируемых дворов
Общество, 21.05.2021
В Улан-Удэ стартовал масштабный ремонт дворовых территорий. Сейчас благоустройство идёт в десяти городских дворах
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает расти
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает расти
Общество, 21.05.2021
В том числе растёт число госпитализированных больных коронавирусом
В Бурятии фотоловушки ловят не только косуль, но и пакостников
В Бурятии фотоловушки ловят не только косуль, но и пакостников
Общество, 21.05.2021
Участковый лесничий сразу же отправился к подозрительному грузовику, который сняла фотоловушка
Школьники Бурятии победили на Всесибирской олимпиаде
Школьники Бурятии победили на Всесибирской олимпиаде
Общество, 21.05.2021
Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике
Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по борьбе
Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по борьбе
Общество, 21.05.2021
В финале Евгения Захарченко одержала уверенную победу
Умер Герой России, почётный гражданин Бурятии Тайгиб Толбоев
Умер Герой России, почётный гражданин Бурятии Тайгиб Толбоев
Общество, 21.05.2021
Лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 66-м году жизни
Забайкалец угнал со двора мотоцикл
Забайкалец угнал со двора мотоцикл
Общество, 21.05.2021
Парень планировал кататься на мотоцикле без госномеров 
Бурятию накроет непогода
Бурятию накроет непогода
Общество, 21.05.2021
В республике ожидается холодная и ветреная погода 
В Бурятии пройдут гонки на катамаранах
В Бурятии пройдут гонки на катамаранах
Общество, 20.05.2021
В республике проведут соревнования по технике водного туризма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^