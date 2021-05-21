В Бурятии фотоловушки ловят не только косуль, но и пакостников

- Скорее всего, косуля вышла на полянку полакомиться свежей травой. Чаще всего такие снимки приходят ночью или рано утром, - поделился главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.









Фотоловушки в Бурятии помогают оперативно выявить нарушителей лесного законодательства, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.Так, недалеко от села Бичура фотоловушка зафиксировала подозрительный грузовик с полным кузовом мусора.Участковый лесничий сразу почуял неладное и отправился на место. Как оказалось, местный житель на грузовике вывалил сухую траву и бытовой мусор в овраг. Лесник заставил мужчину убрать мусор. Через два часа мусор был убран.Часто в объектив фотоловушек попадают и лесные животные. В Иволгинском и Бичурском лесничествах фотоловушки запечатлели косуль.В Иволгинском районе фотоловушка запечатлела лесную красавицу в прыжке, недалеко от села Оронгой: «Наверное, бежала по своим лесным делам, может быть, даже на водопой, а фотоловушка запечатлела её», - рассказал главный лесничий Иволгинского лесничества Виктор Денисенко.