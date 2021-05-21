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В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов

В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе

5 июня в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится XVI традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Ю.В. Хойлова. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Унга-Арена» посёлка Новонукутский Нукутского района.

К участию приглашаются команды Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв. Допускаются спортсмены 2004 года рождения и младше в весовых категориях: 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 – у юношей; 35 кг, 44 кг, 50 кг – у девушек.

Также будут проведены абсолютные первенства по бурятской борьбе среди юношей 2004 года рождения и младше и среди мужчин.

Победителей и призёров турнира наградят медалями, грамотами и денежными призами.

Возрастное ограничение 0+
Усть-Ордынский Бурятский округ спорт турнир вольная борьба национальная борьба
 
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