В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе



5 июня в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится XVI традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Ю.В. Хойлова. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Унга-Арена» посёлка Новонукутский Нукутского района.



К участию приглашаются команды Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв. Допускаются спортсмены 2004 года рождения и младше в весовых категориях: 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 – у юношей; 35 кг, 44 кг, 50 кг – у девушек.



Также будут проведены абсолютные первенства по бурятской борьбе среди юношей 2004 года рождения и младше и среди мужчин.



Победителей и призёров турнира наградят медалями, грамотами и денежными призами.



Возрастное ограничение 0+

