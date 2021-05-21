Школьники Бурятии победили на Всесибирской олимпиаде

Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике



В Новосибирске подвели итоги заключительного этапа ежегодной Всесибирской олимпиады школьников. В числе победителей и призёров по разным предметам — 21 старшеклассник из Улан-Удэ. Некоторые из них смогут побывать в Летней школе для одаренных детей в новосибирском Академгородке, сообщили в пресс-службе СУНЦ (Специализированного учебно-научного центра) Новосибирского госуниверситета.



Всесибирская открытая олимпиада школьников — самая масштабная предметная олимпиада для старшеклассников за Уралом. Она проводится в три тура: два отборочных и один заключительный, на который приглашаются призёры и победители отборочных этапов. Ежегодно олимпиадные площадки открываются в регионах Сибири. Дальнего Востока, а также в Центральной России, на Урале, в Поволжье и в Казахстане. В 2020/2021 учебном году из-за ограничений, связанных с COVID-19, от проведения олимпиады вынуждены были отказаться некоторые крупные площадки. В этой ситуации многие школы, ранее не участвовавшие в олимпиаде, открыли площадки для своих учеников.



Всего в этом году участниками олимпиады стали 27 646 человек, 6 876 из них дошли до финала. Призёрами и победителями финального этапа стали 1 642 участника.



Школьники из Бурятии в этом году получили 21 диплом призёров и победителей. Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике — 17 призовых мест. По две награды школьники получили на олимпиадах по физике и химии.



Победителями и призёрами олимпиады стали ученики семи школ Улан-Удэ. Это Лингвистическая гимназия №3, музыкально-гуманитарный лицей, гимназия №33, средняя школа №21 «Байкальская перспектива», школы №32, №45 и №2.



При этом четверо школьников набрали на олимпиаде самые высокие баллы из возможных. Так, Арсалан Базаров стал абсолютным победителем по математике среди восьмиклассников, Борис Молонов показал лучший результат поэтому же предмету среди 9-х классов, а Дмитрий Минеев становится лучшим по математике второй год подряд. На олимпиаде по физике 50 из 50 возможных баллов набрал Игорь Манзанов.



Призёры и победители, учащиеся 8, 9 и 10 классах, могут получить приглашения в Летнюю школу, которую СУНЦ НГУ проводит в августе в Академгородке. Победители заключительного этапа, оканчивающие 8, 9 и 10 класс, также имеют право на внеконкурсное поступление в СУНЦ НГУ. Ученики выпускных классов, ставшие призёрами и победителями олимпиад из перечня РСОШ, могут рассчитывать на льготы при поступлении в российские вузы (согласно критериям, установленным учебными заведениями).

