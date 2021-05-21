Школьники Бурятии победили на Всесибирской олимпиаде

Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике
В Новосибирске подвели итоги заключительного этапа ежегодной Всесибирской олимпиады школьников. В числе победителей и призёров по разным предметам — 21 старшеклассник из Улан-Удэ. Некоторые из них смогут побывать в Летней школе для одаренных детей в новосибирском Академгородке, сообщили в пресс-службе СУНЦ (Специализированного учебно-научного центра) Новосибирского госуниверситета.
Всесибирская открытая олимпиада школьников — самая масштабная предметная олимпиада для старшеклассников за Уралом. Она проводится в три тура: два отборочных и один заключительный, на который приглашаются призёры и победители отборочных этапов. Ежегодно олимпиадные площадки открываются в регионах Сибири. Дальнего Востока, а также в Центральной России, на Урале, в Поволжье и в Казахстане. В 2020/2021 учебном году из-за ограничений, связанных с COVID-19, от проведения олимпиады вынуждены были отказаться некоторые крупные площадки. В этой ситуации многие школы, ранее не участвовавшие в олимпиаде, открыли площадки для своих учеников.
Всего в этом году участниками олимпиады стали 27 646 человек, 6 876 из них дошли до финала. Призёрами и победителями финального этапа стали 1 642 участника.
Школьники из Бурятии в этом году получили 21 диплом призёров и победителей. Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике — 17 призовых мест. По две награды школьники получили на олимпиадах по физике и химии.
Победителями и призёрами олимпиады стали ученики семи школ Улан-Удэ. Это Лингвистическая гимназия №3, музыкально-гуманитарный лицей, гимназия №33, средняя школа №21 «Байкальская перспектива», школы №32, №45 и №2.
При этом четверо школьников набрали на олимпиаде самые высокие баллы из возможных. Так, Арсалан Базаров стал абсолютным победителем по математике среди восьмиклассников, Борис Молонов показал лучший результат поэтому же предмету среди 9-х классов, а Дмитрий Минеев становится лучшим по математике второй год подряд. На олимпиаде по физике 50 из 50 возможных баллов набрал Игорь Манзанов.
Призёры и победители, учащиеся 8, 9 и 10 классах, могут получить приглашения в Летнюю школу, которую СУНЦ НГУ проводит в августе в Академгородке. Победители заключительного этапа, оканчивающие 8, 9 и 10 класс, также имеют право на внеконкурсное поступление в СУНЦ НГУ. Ученики выпускных классов, ставшие призёрами и победителями олимпиад из перечня РСОШ, могут рассчитывать на льготы при поступлении в российские вузы (согласно критериям, установленным учебными заведениями).
Школьники Бурятии победили на Всесибирской олимпиаде
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Больше всего наград старшеклассники из Бурятии завоевали на олимпиаде по математике
В финале Евгения Захарченко одержала уверенную победу
Лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 66-м году жизни
Парень планировал кататься на мотоцикле без госномеров
Нарушение вскрыла прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
В республике ожидается холодная и ветреная погода
В республике проведут соревнования по технике водного туризма
Проверки запланированы на 2022-й год
Среди её воспитанников собираются вырастить нового «Гайдая»
Участникам предстоит преодолеть четыре этапа конкурса
Фильм снят по произведению писательницы Елены Чубенко
Работу на объекте проверила делегация Минстроя России
Новобранцы приступят к службе после месяца общевойсковой подготовки и военной присяги
Соревноваться будут лица с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалиды по слуху