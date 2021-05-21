Бурятия на студенческой весне выиграла 3 кубка и спецприз

Солистка ансамбля «Байкальские волны» стала первой в номинации «Сольное исполнение народного танца»
20 мая в Нижнем Новгороде завершился XXIX всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Всего в мероприятии приняли участие 3500 студентов из 75 регионов России.
Бурятию представляли 42 студента Бурятского госуниверситета, Восточно-Сибирского института культуры, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Молодёжь республики представила номера по шести номинациям: «Вокальное», «Танцевальное», «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и этно-дефиле в направлении «Мода». В трёх номинациях им удалось стать лауреатами конкурса.
- Мы взяли, можно сказать, весь пьедестал. У нас специальный приз жюри в номинации народный танец, который приравнивается к победе в номинации. Ансамбль «Байкальские волны» БГУ представили танец «Цветок Байкала», которому в этом году 60 лет. Не прогадали. Члены жюри высоко оценили не только постановку «бурятской народной классики», но и исполнение: «Всё вдумчиво и профессионально». Мы счастливы! Везём на родину не только 4 награды, но и палящее солнце Нижнего, – поделился режиссёр Александр Малханов.
Фурором для делегации Бурятии стала победа в номинации «Сольное исполнение народного танца». Солистка ансамбля «Байкальские волны» Сарана Дашанимаева исполнила танец «Баяд» и поразила членов жюри не только техникой, но и манерой исполнения. В танцевальном направлении второе место занял театр танца «Капуччино» Восточно-Сибирского института культуры, который представил модерн на экотему «Хранители леса». Третье место в вокальной номинации, в самом конкурентном направлении – народные группы завоевал ансамбль «Шуну» Восточно-Сибирского института культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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