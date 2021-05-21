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Умер Герой России, почётный гражданин Бурятии Тайгиб Толбоев

Умер Герой России, почётный гражданин Бурятии Тайгиб Толбоев
Общество,  Фото:AVIABARSOV
Лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 66-м году жизни

20 мая ушёл из жизни Герой России, военный лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев. Как сообщается на сайте главы Дагестана, Толбоев скончался в возрасте 65 лет.

«Сегодня ушёл из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. Он был настоящим патриотом своей Родины», – говорится в сообщении.

Тайгиб Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района. В 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки лётчиков-испытателей. Затем Тайгиб Омарович был направлен заместителем военного представительства министерства обороны на лётно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод.

За более 30 лет службы здесь он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов. В том числе испытывал «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-39», «Су-7Б», «Су-7У», ряд моделей «МиГов». Также участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолётов и вертолётов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. В 90-е Толбоев участвовал в отражении агрессии бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов.

Не раз был на краю гибели, но всегда возвращался в строй.

- Так, 8 августа 1995 года Толбоев попал в авиакатастрофу: во время испытательного полета на вертолёте над посёлком в Бурятии винтокрылую машину «схватили в тиски» вихревые потоки, и она стала терять высоту. Внизу был жилой посёлок, поэтому Тайгиб, который был пилотом, сделал все, чтобы увести вертолет к горному склону. После падения один из членов экипажа погиб. Тайгиб выжил, но получил тяжелейшие травмы... – описывает «Российская газета».

В 2007 году ему было присвоено звание Героя России - за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники.

Летом 2020 года Тайгибу Толбоеву присвоили звание почётного гражданина Бурятии.

Жил в Улан-Удэ. Избирался депутатом Народного Хурала Бурятии.
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