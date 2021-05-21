В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию

В краевых соревнованиях также примут участие команды из Бурятии и Амурской области
24 мая в Забайкалье состоится открытие краевых соревнований по плаванию, посвящённых Дню города Читы. Турнир проведут в спортивно-оздоровительном центре «Дельфин» с участием команд Дальневосточного федерального округа.
- Кроме спортивных школ города Читы, принимают участие команды из Амурской области и Республики Бурятии. Также приглашён и подтвердил своё участие судья международной категории, председатель коллегии судей всероссийской федерации плавания Юрий Владимирович Жердев. Желаем спортсменам показать отличные результаты на плавательных дорожках бассейна, - рассказал председатель коллегии судей Забайкальского края Сергей Гринь.
Соревнования будут проходить по 26 мая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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