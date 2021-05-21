Парень планировал кататься на мотоцикле без госномеров
65-летний житель города Хилка в Забайкальском крае заявил в полцию о краже. Он сообщил, что ночью неизвестные со двора дома украли его мотоцикл «ИЖ Юпитер 5».
Вскоре мотоцикл обнаружен на территории заброшенного дома, установлен подозреваемый. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что хотел снять государственный регистрационный знак и ездить на мотоцикле.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, транспортное средство изъято и возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал со двора мотоцикл
Общество, Фото:
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