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Забайкалец угнал со двора мотоцикл

Забайкалец угнал со двора мотоцикл
Общество,  Фото:pixabay.com.
Парень планировал кататься на мотоцикле без госномеров

65-летний житель города Хилка в Забайкальском крае заявил в полцию о краже. Он сообщил, что ночью неизвестные со двора дома украли его мотоцикл «ИЖ Юпитер 5».

Вскоре мотоцикл обнаружен на территории заброшенного дома, установлен подозреваемый. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что хотел снять государственный регистрационный знак и ездить на мотоцикле.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, транспортное средство изъято и возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край
 
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