В Бурятии главврач больницы получил прокурорское представление

Прокуратура выявила нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» нарушила закон в сфере закупок лекарственных препаратов.



Установлено, что в контракте о поставке лекарственных средств отсутствовало обязательное требование об остаточном сроке лекарственного препарата на момент его поставки.



Главному врачу учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ «Заключение контракта по результатам определения поставщика с нарушением условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт». Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.



Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

