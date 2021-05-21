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В Бурятии главврач больницы получил прокурорское представление

В Бурятии главврач больницы получил прокурорское представление
Общество,  Фото:pixabay.com.
Прокуратура выявила нарушение

Как выяснила прокурорская проверка, ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» нарушила закон в сфере закупок лекарственных препаратов.

Установлено, что в контракте о поставке лекарственных средств отсутствовало обязательное требование об остаточном сроке лекарственного препарата на момент его поставки.

Главному врачу учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ «Заключение контракта по результатам определения поставщика с нарушением условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт». Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.

Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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