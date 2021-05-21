В Бурятии главврач больницы получил прокурорское представление

Прокуратура выявила нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» нарушила закон в сфере закупок лекарственных препаратов.
Установлено, что в контракте о поставке лекарственных средств отсутствовало обязательное требование об остаточном сроке лекарственного препарата на момент его поставки.
Главному врачу учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ «Заключение контракта по результатам определения поставщика с нарушением условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт». Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.
Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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