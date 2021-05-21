Он дал взятку в 15 тысяч рублей
В январе Октябрьским районным судом Улан-Удэ за получение и дачу взятки осуждены заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и коммерческий директор ООО «Байкал-Техстрой». Последний в 2019 году передал упомянутому должностному лицу муниципального учреждения 15 тысяч рублей за незаконное бездействие в интересах организации - непринятие мер для привлечения организации к ответственности за отступление от условий договора при ремонте автомобильной дороги в Улан-Удэ.
Штраф за такое правонарушение установлен в размерах от трёхкратной до стократной суммы взятки. Кроме того, юридическое лицо, привлечённое к административной ответственности, в течение двух лет не вправе участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.
3 февраля в отношении ООО «Байкал-Техстрой» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения мировому судье. 19 февраля юридическому лицу назначен штраф размере 500 тысяч рублей. Обществом на решение суда подана апелляционная жалоба, которая 11 мая районным судом оставлена без удовлетворения, решение мирового судьи вступило в законную силу.
В целях обеспечения оплаты наложенного штрафа по ходатайству прокурора на грузовой автомобиль организации наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ коммерческого директора оштрафовали на полмиллиона
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Он дал взятку в 15 тысяч рублей
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