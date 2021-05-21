 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

В Улан-Удэ коммерческого директора оштрафовали на полмиллиона

В Улан-Удэ коммерческого директора оштрафовали на полмиллиона
Общество,  Фото:из архива
Он дал взятку в 15 тысяч рублей

В январе Октябрьским районным судом Улан-Удэ за получение и дачу взятки осуждены заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и коммерческий директор ООО «Байкал-Техстрой». Последний в 2019 году передал упомянутому должностному лицу муниципального учреждения 15 тысяч рублей за незаконное бездействие в интересах организации - непринятие мер для привлечения организации к ответственности за отступление от условий договора при ремонте автомобильной дороги в Улан-Удэ.

Штраф за такое правонарушение установлен в размерах от трёхкратной до стократной суммы взятки. Кроме того, юридическое лицо, привлечённое к административной ответственности, в течение двух лет не вправе участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.

3 февраля в отношении ООО «Байкал-Техстрой» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения мировому судье. 19 февраля юридическому лицу назначен штраф размере 500 тысяч рублей. Обществом на решение суда подана апелляционная жалоба, которая 11 мая районным судом оставлена без удовлетворения, решение мирового судьи вступило в законную силу.

В целях обеспечения оплаты наложенного штрафа по ходатайству прокурора на грузовой автомобиль организации наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятию накроет непогода
Бурятию накроет непогода
Общество, 21.05.2021
В республике ожидается холодная и ветреная погода 
В Бурятии пройдут гонки на катамаранах
В Бурятии пройдут гонки на катамаранах
Общество, 20.05.2021
В республике проведут соревнования по технике водного туризма
В Иркутске хотят создать киностудию на базе школы
В Иркутске хотят создать киностудию на базе школы
Общество, 20.05.2021
Среди её воспитанников собираются вырастить нового «Гайдая»
В Улан-Удэ посоревнуются юные пожарные
В Улан-Удэ посоревнуются юные пожарные
Общество, 20.05.2021
Участникам предстоит преодолеть четыре этапа конкурса
Кинокартина из Забайкалья пополнила Госфильмофонд России
Кинокартина из Забайкалья пополнила Госфильмофонд России
Общество, 20.05.2021
Фильм снят по произведению писательницы Елены Чубенко
В Иркутской области достраивают дамбу в Тулуне
В Иркутской области достраивают дамбу в Тулуне
Общество, 20.05.2021
Работу на объекте проверила делегация Минстроя России
Для прохождения службы в Бурятию прибыло более 500 призывников
Для прохождения службы в Бурятию прибыло более 500 призывников
Общество, 20.05.2021
Новобранцы приступят к службе после месяца общевойсковой подготовки и военной присяги
Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу
Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу
Общество, 20.05.2021
Соревноваться будут лица с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалиды по слуху
Последние звонки в школах Иркутска проведут очно
Последние звонки в школах Иркутска проведут очно
Общество, 20.05.2021
Торжественные мероприятия назначены на 21 и 22 мая
В Улан-Удэ состоится фестиваль футбола
В Улан-Удэ состоится фестиваль футбола
Общество, 20.05.2021
В нём примут участие спортсмены 2009-2011 годов рождения
Лучники Бурятии принимают участие в кубках Европы и мира
Лучники Бурятии принимают участие в кубках Европы и мира
Общество, 20.05.2021
В составе сборных страны от республики участвуют восемь спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^