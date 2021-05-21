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В посёлке в Бурятии нарушили сроки строительства школы

В посёлке в Бурятии нарушили сроки строительства школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорской проверкой выявлены нарушения сроков исполнения муниципального контракта на строительство средней общеобразовательной школы в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии.

Установлено, что контракт был заключён комитетом по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района и ООО «Бурятпроектреставрация» в 2019 году, цена контракта составила 297 192 750 руб., срок выполнения работ – не позднее 31 октября 2020 года. Сроки строительства объекта подрядчиком были нарушены.

После прокурорского вмешательства был составлен план с конкретными сроками исполнения работ, в соответствии с которыми объект сдан подрядчиком 31 марта 2021 года.

Директор общества с ограниченной ответственностью привлечён к административной ответственности за бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ. Ему назначен штраф в размере 264 645,95 руб., сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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