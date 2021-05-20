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В Бурятии сотрудники УФСИН соревновались в задержании преступника

В Бурятии сотрудники УФСИН соревновались в задержании преступника
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Кубок уехал в улан-удэнскую колонию №2

В УФСИН по Бурятии прошли традиционные состязания резервных групп подразделений охраны и конвоирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Состязания проходили в три этапа: следовая работа, боевая стрельба и задержание вооружённого преступника с применением служебной собаки.


Победитель состязаний определялся по наибольшему суммарному количеству набранных баллов за все этапы. В итоге, переходящий кубок и первое место завоевали сотрудники исправительной колонии №2. Второе место заняла команда отдела по конвоированию, а третье место досталось команде следственного изолятора № 1.

Также наградили сотрудников по отдельным номинациям. Лучшим по стрельбе из ПМ стал начальник караула отдела охраны ИК-2 Артур Бодров, лучшим по стрельбе из АК-74 - младший инспектор отдела по конвоированию Иван Расшивалов, а лучшим по стрельбе из АКС-74У признан инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 Сергей Пискунов.





УФСИН колония
 
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