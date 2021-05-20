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В Бурятии тушили «пожары» в зданиях Росгвардии

В Бурятии тушили «пожары» в зданиях Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Пожарные и росгвардейцы провели совместные учения

Пожарно-тактические учения прошли в подразделениях Росгвардии в Баргузинском районе Бурятии. В тренировках приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и работники Государственной противопожарной службы Бурятии.

В ходе практических занятий отработали совместные действия при возникновении возгораний в административных зданиях вневедомственной охраны в Баргузине и Усть-Баргузине.


На учениях провели показательное развёртывание пожарно-спасательной техники, эвакуацию личного состава и имущества, локализацию и ликвидацию условного возгорания.

- Совместные с пожарными учения проводятся в подразделениях Росгвардии регулярно. На данной тренировке все поставленные задачи выполнены в полном объёме, - отметил начальник инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Бурятии майор Евгений Ерженин.

пожар учения Росгвардия
 
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