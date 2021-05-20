В Бурятии тушили «пожары» в зданиях Росгвардии

В ходе практических занятий отработали совместные действия при возникновении возгораний в административных зданиях вневедомственной охраны в Баргузине и Усть-Баргузине.





- Совместные с пожарными учения проводятся в подразделениях Росгвардии регулярно. На данной тренировке все поставленные задачи выполнены в полном объёме, - отметил начальник инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Бурятии майор Евгений Ерженин.





Пожарно-тактические учения прошли в подразделениях Росгвардии в Баргузинском районе Бурятии. В тренировках приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и работники Государственной противопожарной службы Бурятии.На учениях провели показательное развёртывание пожарно-спасательной техники, эвакуацию личного состава и имущества, локализацию и ликвидацию условного возгорания.