В Бурятии тушили «пожары» в зданиях Росгвардии

Пожарные и росгвардейцы провели совместные учения
Пожарно-тактические учения прошли в подразделениях Росгвардии в Баргузинском районе Бурятии. В тренировках приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и работники Государственной противопожарной службы Бурятии.
В ходе практических занятий отработали совместные действия при возникновении возгораний в административных зданиях вневедомственной охраны в Баргузине и Усть-Баргузине.
На учениях провели показательное развёртывание пожарно-спасательной техники, эвакуацию личного состава и имущества, локализацию и ликвидацию условного возгорания.
- Совместные с пожарными учения проводятся в подразделениях Росгвардии регулярно. На данной тренировке все поставленные задачи выполнены в полном объёме, - отметил начальник инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Бурятии майор Евгений Ерженин.
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