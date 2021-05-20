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В Бурятии заложили 14-й лесной питомник

В Бурятии заложили 14-й лесной питомник
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В лесном питомнике выращивают сеянцы сосны

В Заиграевском районе Бурятии специалисты Заиграевского лесхоза заложили лесной питомник для выращивания сеянцев сосны.

- Раньше у лесхоза был питомник, но в 90-х годах им перестали заниматься, а посадочный материал брали у других лесхозов, - рассказал и.о. главного лесничего Заиграевского лесничества Роман Микелявичус.

Сначала лесники подготовили почву: вспахали, очистили от мусора и провели боронование. Боронование производится с помощью специального устройства - зубчатой бороны, которая помогает выровнять почву и очистить её от сорняков. Подготовки требуют и семена – специалисты обработали их в растворе марганцовки, а затем подсушили. После того, как почва и семена были готовы к посеву, сотрудники лесхоза закрепили сеялку за трактор и приступили к посеву. Сеялка помогает лесникам быстрее засеять питомник, она делает бороздки и равномерно засыпает в них семена. Лесники идут следом и разравнивают почву граблями.

Затем наступает этап мульчирования опилками. Опилки задерживают влагу в грунте, улучшают структуру и состав почвы, а также защищают посевы от промерзания и вредителей.

Всего за день сотрудники Заиграевского лесхоза высеяли более 60 килограммов семян сосны. Теперь специалистам учреждения предстоит большая кропотливая работа по выращиванию посадочного материала, требующая определенных знаний, навыков и внимания. Сеянцы будут расти в питомнике два года, прежде чем будут высажены на территориях, погибших от лесных пожаров.

Это уже 14-й по счёту лесной питомник в республике, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.


Лес
 
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