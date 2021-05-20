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В аэропорту Иркутска изъяли заражённые семена

В аэропорту Иркутска изъяли заражённые семена
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семена обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана

Государственные инспекторы Россельхознадзора в международном аэропорту Иркутска обнаружили повилику в семенах зиры (кумина).

В ручной клади пассажиры, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, перевозили семена кумина в количестве 0,22 кг. Экспертиза обнаружила в образцах семена сорного карантинного растения повилики (Cuscuta spp.).

В итоге семена были изъяты и уничтожены, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Справка:

Повилика является паразитом, использующим в качестве источника питания другие растения. Она не имеет листьев и корней, а для своего развития использует специальные приспособления, с помощью которых присасывается к любым растениям, находящимся поблизости и питается их соком. В случае попадания повилики на сельскохозяйственные посевы, она может значительно снизить урожай и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, могут быть ядовитыми для скота. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.


аэропорт Россельхознадзор
 
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