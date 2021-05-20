Семена обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана
Государственные инспекторы Россельхознадзора в международном аэропорту Иркутска обнаружили повилику в семенах зиры (кумина).
В ручной клади пассажиры, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, перевозили семена кумина в количестве 0,22 кг. Экспертиза обнаружила в образцах семена сорного карантинного растения повилики (Cuscuta spp.).
В итоге семена были изъяты и уничтожены, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Справка:
Повилика является паразитом, использующим в качестве источника питания другие растения. Она не имеет листьев и корней, а для своего развития использует специальные приспособления, с помощью которых присасывается к любым растениям, находящимся поблизости и питается их соком. В случае попадания повилики на сельскохозяйственные посевы, она может значительно снизить урожай и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, могут быть ядовитыми для скота. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.
В аэропорту Иркутска изъяли заражённые семена
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов посетил с рабочей поездкой Закаменский район
Гравий незаконно добывали в нацпарке
На голосование выдвинуто четыре объекта
24 мая пройдут мастер-классы, квест, выставки и многое другое
Температура понизится на 8 и более градусов
Находчивый дедушка развеселил пассажиров и интернет-пользователей
Зверёк помогает в патрулировании территорий
На нарушителей составляют протоколы
Во время игры можно узнать много нового о географии, истории, биологии республики
Возбуждено административное дело
«Это возможность посмотреть на войну и Победу другими глазами - женскими. Уставшими и не сдающимися», - отмечают в театре
Чаще всего косули попадают в фотоловушки по ночам
В первом выпуске шоу все членам жюри понравился наряд, придуманный Надеждой Абзаевой
Активисты ОНФ выявили нарушения в благоустройстве города Гусиноозёрск
Заболеваемость COVID-2019 идёт в гору