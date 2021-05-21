В республике ожидается холодная и ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая по республике дождь и мокрого снега, местами сильные осадки, по южной половине возможны грозы.
Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах порывы до 15-20, по южной половине до 24 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +8,+13, местами +1,+6.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +9,+11.
Бурятию накроет непогода
Общество, Фото:
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