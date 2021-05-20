Вячеслав Дамдинцурунов: Благодарю Закамну за национальные виды спорта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов посетил с рабочей поездкой Закаменский район. Он встретился с педагогами двух Цакирских школ и открыл летний сезон конных скачек Закаменского района



На встрече с коллективами средней школы и интерната художественно-эстетического направления в селе Цакир особое внимание было уделено созданию в районе рабочих мест и сдерживанию утечки молодёжи из Закамны.



Отвечая на вопросы жителей, Вячеслав Дамдинцурунов сказал:

- Рабочие места - это проблема не только вашего села и района, но и всей республики. Целое министерство создали по развитию Дальнего Востока и байкальских регионов. Главная цель этого министерства – оставить людей на местах в регионах. Меры предпринимаются. Но, я также считаю, что пока они недостаточны. Необходимо сделать так, чтобы люди не только не уезжали, но и стремились сюда приехать. Есть идея об отдельном законе для молодых специалистов со льготами и другими возможностями для желающих работать в сельских районах Бурятии и всего Дальнего Востока.



Также Вячеслава Дамдинцурунова спрашивали о строительстве и реконструкции социальных объектов в селе Цакир. На что он ответил:

- Что касается Цакира, то здесь две полноценные школы, в которых учатся дети с разных населённых пунктов. Поэтому в селе должны быть спортзал и дом культуры, другие варианты не рассматриваются.



Тему строительства социальных объектов в Цакире продолжил глава Закаменского района Сергей Гонжитов:

- Мы у себя сейчас разрабатываем типовой проект, в котором под одной крышей будут сразу два объекта – спортзал и дом культуры. Такие здания появятся в Дутулуре, Баянголе и Цакире. Совместными с Вячеславом Анатольевичем Дамдинцуруновым усилиями, мы сделаем всё возможное, чтобы спортзал и дом культуры в Цакире были.



Вячеслав Дамдинцурунов в завершение встречи сказал:

- Нерешаемых проблем нет, есть труднорешаемые. О некоторых объектах в Бурятии и мечтать не могли. А теперь мы их в Улан-Удэ строим и вводим в эксплуатацию. И здесь в Закаменском районе мы также построим спортивные объекты.



В местности Мойсото Закаменского района Вячеслав Дамдинцурунов принял участие в церемонии открытия районных соревнований по конным скачкам на призы ООО ТСГ «СМИТ». На открытии также присутствовали депутаты Народного Хурала: Геннадий Доржиев («Единая Россия») и Виталий Лыгденов («Справедливая Россия»).



Вячеслав Дамдинцурунов в своей приветственной речи сказал:

- Для меня большая честь присутствовать на закаменской земле. Хочу поблагодарить вас сохранение и развитие традиционных национальных видов спорта. Поздравляю вас с открытием летнего спортивного сезона в Закамне по конным скачкам. Отдельную благодарность хочу выразить депутату Народного Хурала Геннадию Доржиеву за поддержку развития спорта не только в Закаменском районе, но и в целом Бурятии. Желаю сильному и спортивному Закаменскому району занять высокое место на спортивных сельских играх, которые в этом году пройдут в Кижинге. Я помню, что вы заняли первое место на прошлых играх. И думаю при поддержке земляков можете повторить этот успех.

