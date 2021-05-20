В Бурятии «чёрных» копателей гравия обязали высыпать его обратно

Неравнодушных людей поблагодарили за оказанное содействие.







По информации национального парка «Тункинский»

16 мая в районе села Шимки Тункинского района Бурятии очевидцы сообщили на «горячую линию» национального парка «Тункинский», что идёт незаконная добыча гравия.На место выехали государственные инспектора Кыренского инспекторского участка. Они застали нарушителей на месте. Гравий мужчины добывали с помощью тяжёлой техники – погрузчика и грузовика «КамАЗ».На месте был составлен административный протокол. По требованию государственных инспекторов гравий высыпали обратно.17 мая произошла аналогичная ситуация на реке Кыренка. Также на нарушителей составлен административный протокол.В ближайшее время будут рассмотрены протоколы и произведён расчёт причинённого ущерба.