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Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу

Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться будут лица с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалиды по слуху

В Чите пройдёт чемпионат и первенство Забайкальского края по дартсу. Соревнования проводятся среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по слуху. Открытие турнира состоится 23 мая в торгово-развлекательном центре «Подсолнух».

- Чемпионат и первенство по дартсу проходят впервые в Забайкальском крае. Основными задачами соревнований являются: пропаганда спорта и здорового образа жизни, развитие данного вида спорта, а также выявление сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и международных соревнованиях. В чемпионате будет принимать участие бронзовый призёр чемпионата России по дартсу среди лиц с ПОДА Сергей Беломестнов, - рассказал председатель федерации спорта с ПОДА и спорта глухих Александр Буторин.

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены Забайкальского края. На первенство - юноши, девушки до 15 лет; юниоры, юниорки 15-17 лет. На чемпионат - юноши, девушки, мужчины, женщины. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В программе соревнований:
23 мая с 9:00 до 09:30 – мандатная комиссия, заседание ГСК,
с 9:30 до 10:00 - разминка,
с 10:00 до 13:00 – соревнования в одиночном разряде – упражнения (юноши, девушки до 15 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет, мужчины, женщины),
с 13:00 до 14:00 – обеденный перерыв,
с 14:00 до 17:00 – соревнования в одиночном разряде (мужчины, женщины),
с 17:00 до 17:30 – награждение победителей и призёров.

Возрастное ограничение 0+
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