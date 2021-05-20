Евгения Захарченко вышла в финал соревнований
В столице Северной Македонии Скопье завершился первый соревновательный день женской борьбы молодёжного чемпионата Европы U23. Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии, бронзовый призёр чемпионата Европы 2021 Евгения Захарченко вышла в финал.
В квалификации спортсменка одержала победу над Камилой Гаукайте из Литвы – 5:4. В четвертьфинале была сильнее венгерской борицы Бернадетт Наги – 8:3. Полуфинальный поединок с Энрикой Риналди прошёл полостью под диктовку Евгении Захарченко – 8:0.
В схватке за золото чемпионата Европы U23 Евгения Захарченко встретится с призёром первенства мира, турчанкой Айсегуль Озбеге. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП РБ.
Борица из Бурятии поборется за «золото» чемпионата Европы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В нём примут участие спортсмены 2009-2011 годов рождения
В составе сборных страны от республики участвуют восемь спортсменов
Сегодня путешественник добрался до Агинского Бурятского округа
Пожарные и росгвардейцы провели совместные учения
Евгения Захарченко вышла в финал соревнований
В лесном питомнике выращивают сеянцы сосны
В Хоринском районе состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»
Люди ждут свои квартиры с 2015 года
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов посетил с рабочей поездкой Закаменский район
Играть научили несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе
Присоединиться к спасению деревьев могут все желающие
Раненая птица убегает от людей
Семена обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана
Гравий незаконно добывали в нацпарке
На голосование выдвинуто четыре объекта