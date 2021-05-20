Борица из Бурятии поборется за «золото» чемпионата Европы

Евгения Захарченко вышла в финал соревнований



В столице Северной Македонии Скопье завершился первый соревновательный день женской борьбы молодёжного чемпионата Европы U23. Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии, бронзовый призёр чемпионата Европы 2021 Евгения Захарченко вышла в финал.



В квалификации спортсменка одержала победу над Камилой Гаукайте из Литвы – 5:4. В четвертьфинале была сильнее венгерской борицы Бернадетт Наги – 8:3. Полуфинальный поединок с Энрикой Риналди прошёл полостью под диктовку Евгении Захарченко – 8:0.



В схватке за золото чемпионата Европы U23 Евгения Захарченко встретится с призёром первенства мира, турчанкой Айсегуль Озбеге. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП РБ.

