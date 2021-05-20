Улан-удэнцев призывают проголосовать за территории для благоустройства

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От того, как мы проявим активность, будет складываться наше благополучие, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.- Территория благоустройства, которая претендует на 2022 год на федеральное финансирование, имеет сквер «Александровский сад», со стороны улицы Ленина, сквер «Гостиный ряд», со стороны улицы Коммунистическая, так называемый раньше сквер «Шахматный» и территорию зелёных насаждений, расположенных вдоль улицы Куйбышева, - пояснил председатель комитета по градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев.Благоустройство этой территории включает в себя устройство фонтана «Мальчик с птичкой», архитектором которого является Джейран Уланов, скульпторы Геннадий Васильев и Даши Намдаков.- Есть предварительная договорённость о том, что у фонтана, который находится со стороны улицы Коммунистическая, будет вписана скульптурная композиция нашего выдающегося скульптора Геннадия Васильева, которая находится в музее. Она в деревянном исполнении, Геннадий Васильев работал в своё время очень много с деревом. Даши Намдаков в память о своём учителе хочет воссоздать «Мальчика с птичкой». Архитектор Уланов предложил не просто поставить его на пьедестал, а вписать в фонтан, - добавил Михаил Мясищев.Также проект предусматривает новою тротуарную плитку пешеходных дорожек по всей территории, установку фонарей торшерного типа, посадку и пересадку деревьев и кустарников, газона, клумб, установку скамеек и урн, устройство летнего водопровода и системы видеонаблюдения, ремонт существующего ограждения. В проекте есть и новые скульптуры: статуя пенсионера, дерево на ул. Куйбышева, скульптура «Бэлэг» в сквере «Александровский сад».Само название сквера уже предполагает высадку яблонь на всей территории. Яблони во время цветения будут очень красиво смотреться.Также проект благоустройства сквера «Яблоневый» включает устройство детской игровой площадки, баскетбольной площадки, хоккейной коробки, тренажёров и места для выгула собак.Кроме этого, будет уложена тротуарная плитка на пешеходных дорожках, установлены фонтан, фонари, скамейки и урны, проложен летний водопровод.Дизайн-проектом бульвара Сиреневый предусматривается замена тротуарного покрытия на плитку из современных материалов. Предлагается установка новых скамеек и урн, ремонт фонтана, посадка сирени вдоль тротуарных дорожек, а также яблони и другие деревья.Проектировщики предлагают установить новые светодиодные светильники, две входные арки и заменить ограждение. Для пресечения актов вандализмапоявится система видеонаблюдения сквера.Сквер «Зодчий» растянут от улицы Мокрова до улицы Калашникова вдоль проспекта Строителей. Проектировщики предлагают горожанам установить там новый фонтан.Покрытие пешеходных дорожек планируется выполнить из современных материалов с антискользящим эффектом. Также проектом предусмотрены новые скамейки, урны, торшерное освещение и система видеонаблюдения.Существует три способа голосования. Самый простой – на сайте «Активный горожанин». На главной странице сайта размещён баннер «Мой выбор, мое будущее», он направляет на сайт «Платформа обратной связи». Либо можно пройти по прямой ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp. Авторизуйтесь на сайте с помощью «Госуслуг». Выберите раздел для голосования по объектам в Улан-Удэ. Поставьте «лайк» тому варианту, за который хотите проголосовать.Второй способ голосования – через волонтёров, которые работают в девяти самых проходимых точках города - торговые центры («Форум», «Galaxy», «People’s Park», «Capital Mall», «Мёд», «Юбилейный» и «Сагаан Морин»), МФЦ по улице Ключевской, главпочтамт на площади Советов.Третий способ – единая общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/Кроме того, на сайте также можно узнать о кураторе территории, дизайне проекта и количестве голосов. После завершения голосования пользователь может ознакомиться с победившими объектами.В столице Бурятии масштабные капитальные ремонты дворов, парков и скверов начались в 2017 году. С тех пор за счёт федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды» были приведены в порядок 217 дворов и семь общественных территорий. В их числе парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Дармы Жанаева, сквер «Заречный» на Бурводе и сквер «Молодёжный» в Загорске, бульвар Карла Маркса.- Бульвар Карла Маркса был открыт в 1970 году, имеет важнейшее культурное и рекреационное значение для всех жителей Октябрьского района, так как здесь в советское время работал кинотеатр «Дружба», а сейчас Русский драматический театр. Вообще мы учитываем пожелания всех групп населения - на бульваре сохранилась и стала лучше и интереснее шахматная площадка, были установлены детские площадки, а также был проведён тщательный уход за всеми деревьями и кустарниками, - рассказывает заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.В 2019 году были благоустроены старейшие места отдыха горожан - это сквер «Кристальный» в микрорайоне Стеклозавод и площадь Славы на ПВЗ. В следующем году новую жизнь обрёл сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».