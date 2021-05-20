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В Бурятии пройдут гонки на катамаранах

В Бурятии пройдут гонки на катамаранах
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проведут соревнования по технике водного туризма

С 4 по 6 июня в Заиграевском районе Бурятии состоятся традиционные открытые республиканские соревнования по технике водного туризма. Местом проведения «Водного фестиваля» станет река Уда около 26 километра дороги на Хоринск.

В программе соревнований - спортивная дистанция «Слалом»: водная дистанция на байдарке с двумя попытками; водная дистанция на катамаране-2 и катамаране-4 с двумя попытками. Также состоятся гонки на катамаранах-4, максимальное количество заездов - 3. Победитель определяется по двум победам. Кроме этого, запланирована командная гонка «Байдарка + катамаран-2 + катамаран-4».

Соревнования проводятся в возрастных группах: юниоры/юниорки (16-21 год), мужчины/женщины (старше 21 года); и в категориях: мужской, смешанный и женский экипажи.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 4 июня. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение 0+

гонки катамаран водный туризм спорт Бурятия Заиграевский район Уда
 
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