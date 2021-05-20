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Последние звонки в школах Иркутска проведут очно

Последние звонки в школах Иркутска проведут очно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжественные мероприятия назначены на 21 и 22 мая

Последние звонки в большинстве иркутских школ состоятся 22 мая. Об этом рассказали в департаменте образования администрации областного центра. Торжественные линейки в образовательных учреждениях пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

– Мероприятия на улице будут проводиться без ограничений по количеству присутствующих. Участникам только рекомендовано соблюдать масочный режим. В школах, где принято решение проводить последние звонки в помещениях, необходимо будет соблюсти определённые условия. Это обязательное наличие рециркуляторов, использование индивидуальных средств защиты. Кроме того, родители выпускников смогут принять участие в таком празднике только в случае, если площади помещения достаточно для соблюдения социальной дистанции, – пояснила заместитель начальника департамента образования администрации города Иркутска Ирина Алексеенко.

Также в четырёх школах торжественные мероприятия проведут 21 мая. Всего в этом году последние звонки прозвучат для 4223 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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