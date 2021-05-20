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В Улан-Удэ посоревнуются юные пожарные

В Улан-Удэ посоревнуются юные пожарные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предстоит преодолеть четыре этапа конкурса

21 мая в Улан-Удэ состоится городской конкурс среди дружин юных пожарных. В конкурсе «Юный пожарный» на базе пожарно-спасательной части №56 примут участие 9 команд ДЮП образовательных учреждений столицы Бурятии.

Каждая команда в составе 5 детей и 1 руководителя пройдёт следующие этапы конкурса:
- Визитная карточка команды (название, девиз, песня) – учитывается единая форма и атрибутика команды ДЮП;
- «Пожарная эстафета», где 4 участников преодолевают 4 этапа: преодоление пожарного домика (1 чел.), бум и развёртывание рукавной линии (1 чел.), преодоление забора (1 чел.), сбивание мишени водой (2 чел.);
- Одевание на время боевой одежды пожарного – выполняют все участники команды;
- Тестирование на знание правил пожарной безопасности (проходит одновременно полный состав команды).

- Показав все свои знания и умения, а также ловкость и усердие на каждом этапе конкурса, команды ДЮП заработают баллы, которые определят победителей городского конкурса, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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