В Улан-Удэ посоревнуются юные пожарные

Участникам предстоит преодолеть четыре этапа конкурса



21 мая в Улан-Удэ состоится городской конкурс среди дружин юных пожарных. В конкурсе «Юный пожарный» на базе пожарно-спасательной части №56 примут участие 9 команд ДЮП образовательных учреждений столицы Бурятии.



Каждая команда в составе 5 детей и 1 руководителя пройдёт следующие этапы конкурса:

- Визитная карточка команды (название, девиз, песня) – учитывается единая форма и атрибутика команды ДЮП;

- «Пожарная эстафета», где 4 участников преодолевают 4 этапа: преодоление пожарного домика (1 чел.), бум и развёртывание рукавной линии (1 чел.), преодоление забора (1 чел.), сбивание мишени водой (2 чел.);

- Одевание на время боевой одежды пожарного – выполняют все участники команды;

- Тестирование на знание правил пожарной безопасности (проходит одновременно полный состав команды).



- Показав все свои знания и умения, а также ловкость и усердие на каждом этапе конкурса, команды ДЮП заработают баллы, которые определят победителей городского конкурса, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

