Для прохождения службы в Бурятию прибыло более 500 призывников

Новобранцы приступят к службе после месяца общевойсковой подготовки и военной присяги



В соединения и части общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, для прохождения военной службы прибыло более 500 призывников. Новобранцы были отправлены из западных регионов России, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Перед прибытием в войска все призывники прошли полное медицинское обследование и вакцинацию от коронавирусной инфекции.



С прибывшими военнослужащими проведут месячный курс общевойсковой подготовки в сформированных учебных подразделениях: общевоинский устав, огневая, физическая и строевая подготовка. После прохождения курса они будут приведены к военной присяге и приступят к службе в составе штатных подразделений.



Всего для прохождения службы в соединения и части общевойскового объединения в Бурятии к концу весеннего призыва планируется к поступлению более тысячи призывников из других регионов России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

