День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры библиотека подготовила квест–бродилку «По Большой Николаевской». Участникам предстоит пройти маршрут, найти буквы-подсказки и составить призовое слово.





Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. 24 мая с 10:00 до 16:00 на площадках Республиканской детско-юношеской библиотеки пройдут мастер-классы, квест, выставки и многое другое.- Встреча с писательницей Анной Масленниковой (г. Иркутск). Анна Масленникова - журналист, педагог, соорганизатор праздника чтения «День Ч» в Усть-Куте и Иркутске, автор детских книг «Бабайка, который жил под кроватью», «Сказка о еже и принцессе», «Сказка о полярном лётчике пингвине Валере и его наставнике медведе Михалыче» и др.Анна является победителем конкурса «Добрая книга» — 2016, Литературного питчинга Первого иркутского международного книжного фестиваля — 2017. Участница всероссийского литературного фестиваля им. М. Анищенко в Самаре — 2016 и 2018. Публиковалась в литературных журналах «Молодёжная волна» и «Азъ-Арт». Победитель областного конкурса «Лучшая книга – 2020» в номинации «Лучшее издание для детей и юношества»;- Час вопросов и ответов «Дар Кирилла и Мефодия». На празднике состоится встреча с Константином Александровичем Языковым, руководителем отдела по работе с молодёжью Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Константин Александрович расскажет о нравственных ценностях, об истории празднования Дня славянской письменности и культуры;- встреча с представителями молодёжного движения «Косплей – искусство перевоплощения». Косплей - японская субкультура перевоплощения. Примеряя костюмы и парики, косплееры всего мира хотят хоть на несколько часов оказаться за пределами привычного мира. На встрече можно узнать, как развивается это молодёжное движение в нашем городе, что нужно учитывать при создании любимого образа, какие правила существуют у косплееров и как войти в сообщество.Также гостей мероприятия ожидают мастер-классы и игровые программы: аквагрим «Славянская радуга», аппликация «Русская матрешка», интерактивная игра «Волшебный карандаш», викторины, загадки, игры «Чудо, имя которому книга», выставка книг «Аз. Буки. Ведаю» и др.- игровая программа «Хүхюутэй хүүгэд». В рамках проекта «Сэргэ» сотрудники библиотеки проведут увлекательные интерактивные игры по мотивам произведений писателей для детей младшего школьного возраста;- литературная схватка-викторина. Для любителей литературных викторин Георгий Фомин, организатор проекта «Схватка в Улан-Удэ», проведёт очередную захватывающую схватку по юбилейным датам российских и зарубежных писателей;- церемония награждения лучших читателей библиотеки.В течение дня будут проходить мастер-классы, выставка книг «Русское слово», обзор коллекции электронных документов из фондов Президентской библиотеки «Кирилл и Мефодий – славянские просветители».