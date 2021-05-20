Фильм снят по произведению писательницы Елены Чубенко
Фильм режиссёра Николая Гадомского «Солнцем поцелованные» (12+) взят на хранение в Госфильмофонд России и внесён в реестр картин, произведённых в 2021 году. По словам режиссёра киноленты Николая Гадомского, это даёт право представлять картину на всероссийских кинофестивалях, а также выдавать в прокат.
Фильм «Солнцем поцелованные» снят по одноименному произведению забайкальской писательницы Елены Чубенко. Это драма о Великой Отечественной войне и семейных ценностях, которая стала своеобразной хронологией военных лет глазами забайкальцев.
- Государственный фонд кинофильмов России – это уникальный многофункциональный комплекс, играющий важную роль в развитии и популяризации российского кино. В Госфильмофонде хранятся коллекции фильмов и других киноматериалов. Учреждение ведёт собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительную, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В 1997 году Госфильмофонд России был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как один из трёх крупнейших киноархивов мира. На сегодняшний день в его коллекции более 70000 наименований фильмов – от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений кинематографа.
Кинокартина из Забайкалья пополнила Госфильмофонд России
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