Кинокартина из Забайкалья пополнила Госфильмофонд России

Фильм снят по произведению писательницы Елены Чубенко



Фильм режиссёра Николая Гадомского «Солнцем поцелованные» (12+) взят на хранение в Госфильмофонд России и внесён в реестр картин, произведённых в 2021 году. По словам режиссёра киноленты Николая Гадомского, это даёт право представлять картину на всероссийских кинофестивалях, а также выдавать в прокат.



Фильм «Солнцем поцелованные» снят по одноименному произведению забайкальской писательницы Елены Чубенко. Это драма о Великой Отечественной войне и семейных ценностях, которая стала своеобразной хронологией военных лет глазами забайкальцев.



- Государственный фонд кинофильмов России – это уникальный многофункциональный комплекс, играющий важную роль в развитии и популяризации российского кино. В Госфильмофонде хранятся коллекции фильмов и других киноматериалов. Учреждение ведёт собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительную, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



В 1997 году Госфильмофонд России был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как один из трёх крупнейших киноархивов мира. На сегодняшний день в его коллекции более 70000 наименований фильмов – от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений кинематографа.

