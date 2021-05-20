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В Улан-Удэ состоится фестиваль футбола

В Улан-Удэ состоится фестиваль футбола
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие спортсмены 2009-2011 годов рождения

С 4 по 6 июня в Улан-Удэ пройдёт международный футбольный фестиваль «Локобол - 2021». Соревнования состоятся на стадионе «Локомотив».

4 и 5 июня участие примут дети 2009-2010 годов рождения. 6 июня на фестивале сыграют команды 2011 года рождения.

Регистрация команд осуществляется в день соревнований на судейской в 9:00, сообщает детская футбольная лига Бурятии.

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