В нём примут участие спортсмены 2009-2011 годов рождения
С 4 по 6 июня в Улан-Удэ пройдёт международный футбольный фестиваль «Локобол - 2021». Соревнования состоятся на стадионе «Локомотив».
4 и 5 июня участие примут дети 2009-2010 годов рождения. 6 июня на фестивале сыграют команды 2011 года рождения.
Регистрация команд осуществляется в день соревнований на судейской в 9:00, сообщает детская футбольная лига Бурятии.
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В Улан-Удэ состоится фестиваль футбола
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