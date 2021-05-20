Температура понизится на 8 и более градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается непогода.
20 мая во второй половине дня по юго-западу, 21 мая на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, возможны грозы. Ветер усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов, местами установление временного снежного покрова. 22-24 мая сохранится ветреная, прохладная, местами с осадками погода.
21 мая в Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +9,+11.
В субботу, 22 мая, в Улан-Удэ временами осадки. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +9,+11.
- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - предупреждает управление по ЧС Улан-Удэ.
В Бурятии ожидается резкое похолодание
Общество, Фото:
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