Лучники Бурятии принимают участие в кубках Европы и мира

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В составе сборных страны от республики участвуют восемь спортсменов



Бурятские лучники принимают участие в международных соревнованиях. На кубке Европы по стрельбе из лука, который проходит с 16 по 22 мая в Словении, в составе сборной России участвуют три спортсмена из республики: Виктория Харитонова в классическом луке среди юниоров (РСШОР), Сергей Шенхоров в блочном луке среди юниоров (СШОР №9, ЦСП), Владимир Доржиев в блочном луке среди юношей (СШОР №9).



Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, на кубке мира по стрельбе из лука, который стартовал в Швейцарии, в составе сборной страны от Бурятии представлены:

- Классический лук женщины: Инна Степанова (СШОР №10, ЦСП) и Светлана Гомбоева (РСШОР, ЦСП);

- Классический лук мужчины: Эрдэм Цыдыпов (РСШОР, ЦСП) и Баир Цыбекдоржиев (РСШОР, ЦСП);

- Блочный лук женщины: Виктория Бальжанова (ЯНАО).

