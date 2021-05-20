Россия и Монголия совместно проверят государственную границу

Проверки запланированы на 2022-й год



В следующем году Россия и Монголия проведут совместные проверки государственной границы. По этому поводу монгольский министр иностранных дел Б. Батцэцэг приняла первого заместителя начальника главного управления по охране границ, начальника штаба пограничных войск, бригадного генерала Н. Ганболда для обмена мнениями о приграничной ситуации.



Согласно соглашению, подписанному между Российской Федерацией и Монголией о режиме российско-монгольской государственной границы, стороны проводят совместные проверки государственной границы каждые 15-20 лет. Для этого страны создают совместную комиссию. Компетентные органы заблаговременно информируют друг друга о времени и месте проведения проверки государственной границы, а также согласовывают порядок пропуска через государственную границу лиц, принимающих участие в такой проверке. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Напомним, что общая протяжённость границы между двумя странами составляет 3485 км, в том числе 2878,6 км сухопутной, 588,3 км речной и 18,1 км озёрной. Помимо Бурятии и Забайкальского края с Монголией граничат Тува и Республика Алтай.

