В заказнике в Бурятии «работает» рыжий лис

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В перерывах между патрулированием территории зверёк не упускает момент попозировать в своей, пока ещё зимней, шубке. Государственный инспектор Фролихинского заказника Евгений Родионов запечатлел хвостатого напарника. Фото опубликовали на странице «Заповедного Подлеморья».