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В заказнике в Бурятии «работает» рыжий лис

В заказнике в Бурятии «работает» рыжий лис
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зверёк помогает в патрулировании территорий

В Бурятии во Фролихинском заказнике вместе с государственными инспекторами несёт службу рыжий лис, рассказали сотрудники на странице «Заповедного Подлеморья» в Instagram. Самец лисы «работает» на контрольно-наблюдательном пункте в устье реки Фролиха.

В перерывах между патрулированием территории зверёк не упускает момент попозировать в своей, пока ещё зимней, шубке. Государственный инспектор Фролихинского заказника Евгений Родионов запечатлел хвостатого напарника. Фото опубликовали на странице «Заповедного Подлеморья».


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на территориях Забайкальского национального парка в фотоловушку попался «восьминогий» лось. Так в шутку назвали лосиху с детёнышем.
дикие животные заказники
 
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