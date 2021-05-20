В заказнике в Бурятии «работает» рыжий лис

Зверёк помогает в патрулировании территорий
В Бурятии во Фролихинском заказнике вместе с государственными инспекторами несёт службу рыжий лис, рассказали сотрудники на странице «Заповедного Подлеморья» в Instagram. Самец лисы «работает» на контрольно-наблюдательном пункте в устье реки Фролиха.
В перерывах между патрулированием территории зверёк не упускает момент попозировать в своей, пока ещё зимней, шубке. Государственный инспектор Фролихинского заказника Евгений Родионов запечатлел хвостатого напарника. Фото опубликовали на странице «Заповедного Подлеморья».
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