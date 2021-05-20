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Жители Бурятии жгут траву, несмотря на запреты

Жители Бурятии жгут траву, несмотря на запреты
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На нарушителей составляют протоколы

Жители Бурятии в нарушение правил пожарной безопасности продолжают сжигать сухую траву. Так, 18 мая очередные нарушения были зафиксированы в Кижингинском и Иволгинском районах. Жители частных домов сжигали мусор и траву на территории своих участков.

- В отношении них составлены протоколы об административной ответственности, предусматривающей штраф в размере 2000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Особый противопожарный режим в Бурятии был введён 20 апреля. В это период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для физических лиц от 2 000 до 4 000 рублей, должностных – от 15 000 до 30 000 рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 40 000 рублей, юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
пожар штраф
 
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