Во время игры можно узнать много нового о географии, истории, биологии республики
В Бурятии создали географическое лото «Таёжная, озёрная, степная», сообщили в пресс-службе республиканского отделения Русского географического общества.
В комплекте лото 20 игровых полей (размер половина А4), на каждом из которых по шесть изображений, и 120 карточек с вопросами. Комплект упакован в компактную деревянную коробочку.
Во время игры участники знакомятся и закрепляют в игровой форме понятия и факты по географии, истории, биологии и этнографии Бурятии, лото включает и ряд вопросов об озере Байкал. Все вопросы разбиты на несколько тематических групп по 10-20 вопросов: гербы районов и населенных пунктов Бурятии, биоразнообразие, географические объекты, исследователи и знаменитые люди республики, явления природы, география в числах, этнография.
Автор игры – секретарь Бурятского отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Эдуард Батоцыренов. Он вдохновлялся географическим лото «Вокруг света» (1972 и 1978 гг. выпуска), Сахалинским географическим лото и рядом других подобных игр.
- Мне давно хотелось реализовать эту идею, и шел я к ней долго, так как сам оцифровывал гербы районов, создавал карты в специальной картографической программе ArcGIS Pro, включал в игру свои фотографии. Эта разработка позволит в игровой форме поближе узнать нашу уникальную республику с богатой природой и историей. Мы надеемся, что не только в школах, но и в семьях дети с родителями будут играть в это лото, - отметил автор разработки.
Целевая аудитория: дети 7-17 лет, от 2 до 20 человек. Длительность: 30-60 минут (в зависимости от количества игроков), в игре необходим один ведущий, который зачитывает вопросы.
В Бурятии разработали лото «Таёжная, озёрная, степная»
Общество, Фото:
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