Возбуждено административное дело
Во время плановой проверки в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Улан-Удэ специалист Россельхознадзора выявил нарушение правил закупки и хранения крупы.
В учреждении хранилось 97 кг круп без документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, нарушен режим хранения круп.
Возбуждено административное дело, выдано предписание, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
В соцучреждении в Улан-Удэ хранили крупу без документов
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