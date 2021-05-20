В соцучреждении в Улан-Удэ хранили крупу без документов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Возбуждено административное дело



Во время плановой проверки в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Улан-Удэ специалист Россельхознадзора выявил нарушение правил закупки и хранения крупы.



В учреждении хранилось 97 кг круп без документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, нарушен режим хранения круп.



Возбуждено административное дело, выдано предписание, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.





