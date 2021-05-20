В Улан-Удэ покажут сказ-откровение «Марьино поле»

«Это возможность посмотреть на войну и Победу другими глазами - женскими. Уставшими и не сдающимися», - отмечают в театре
29 мая в 18:30 и 30 мая в 18:00 в Молодёжном художественном театре Улан-Удэ пройдут показы драматического сказа-откровения «Марьино поле».
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Это постановка режиссёра Владимира Витина по пьесе Олега Богаева. Главные героини отправляются в путешествие на заброшенную железнодорожную станцию, чтобы встретить своих любимых с войны. Но этот путь становится совершенно фантастической историей, полной и юмора, и боли, и отражения жизни народа, который победил, заплатив страшную цену.
- Сколько деревень осталось пустыми после войны? Сколько женщин прожили жизнь одиноко, в вечных воспоминаниях о своей любви, несбывшихся мечтах... Это возможность посмотреть на войну и Победу другими глазами - женскими. Уставшими и не сдающимися, - отмечают в театре.
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В спектакле заняты: Анастасия Грудинина, Людмила Кузьмина, Надежда Разуваева, Надежда Коковина, Константин Осодоев, Илья Бабешко и Игорь Рубцов.
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Возрастное ограничение: 18+
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