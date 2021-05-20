Чаще всего косули попадают в фотоловушки по ночам
В лесу в Бичурском районе Бурятии косуля паслась возле фотоловушки, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».
- Фотоловушки часто фиксируют косуль, особенно по ночам и рано утром, - сообщил главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в объектив фотоловушки, установленной сотрудниками Баргузинского заповедника вблизи посёлка Давша в Бурятии, попала кабарга – самый маленький в мире безрогий олень.
В Бурятии фотоловушка запечатлела пасущуюся косулю
Общество, Фото:
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