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В Бурятии в отремонтированном дворе провалился асфальт

В Бурятии в отремонтированном дворе провалился асфальт
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Активисты ОНФ выявили нарушения в благоустройстве города Гусиноозёрск

Жители Гусиноозёрска обратились в региональное отделение ОНФ в апреле с просьбой обратить внимание на состояние нескольких объектов городского благоустройства. В ходе рейда нарушения и недочёты были подтверждены, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Так, горожане показали общественникам большой провал асфальта в относительно свежеблагоустроенном дворе по улице Почтовая,4. Двор городские власти облагородили в 2019 году, а уже в октябре 2020 года здесь случился прорыв водопроводных сетей. В результате ремонтные работы закончились уничтожением былой красоты: теперь здесь сломанное асфальтовое покрытие и огромная яма.

Кроме этого, посреди двора вырезано достаточно глубокое отверстие. Так в ходе ремонтных работ аварийная бригада искала замурованный подрядчиком при благоустройстве двора, канализационный люк. Данный люк был скрыт под слоем асфальта из-за отсутствия его на городском плане подземных коммуникаций. Вероятно, из-за ошибки проектировщиков при благоустройстве объекта.

Помимо этого, после проведённых ремонтных работ не приведена в порядок дворовая территория, земля не разровнена, торчит металлический штырь, а новый бордюр находится в раскрошенном состоянии.


Ряд замечаний от общественников получила и новая детская площадка в 6 мкр, дом 17, установленная в 2020 году. Сегодня она находится в плачевном состоянии: на всех деревянных конструкциях образовались трещины, детали не цельные, а собранные из брусков, в некоторых местах сошла краска и есть повреждения. Вероятно, неправильно просушенная древесина со временем под воздействием факторов внешней среды деформировала форму и появились трещины.

Вызывает сомнения и качество креплений игровых элементов, рассказали представители ОНФ. По их словам, местами крепёж погнут, присутствует ржавчина на многих металлических деталях. Местная администрация обязалась провести претензионную работу с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств по ряду работ.

Представители городской администрации отметили, что на площадке были случаи вандализма. Например, уже оторван канат на канатной конструкции.



Центральный городской парк, который сейчас проходит завершающую стадию реконструкции, также вызывал ряд вопросов. Например, некачественно выполнен пандус, заезд на который для маломобильных граждан организован сбоку, а не прямо, отметили в ОНФ.

Ряд работ по благоустройству на данной территории должны были завершиться ещё до 1 мая. Активисты обнаружили не прикрепленные скамейки и урны. Также не устранены дефекты тротуарной плитки (провалы, «вздутия» и т.д.), не оштукатурены и не окрашены столбы входной группы, постаменты, не произведена врезка в действующие сети системы водоснабжения, не забетонированы информационные щиты и не окрашено основание забора.


- Все замечания мы изложили в запросе на администрацию Гусиноозёрска. Недочёты вполне устранимы в пределах гарантийных сроков. Важно, во избежание сложной претензионной работы, учитывать мнение общественников, являющихся членами муниципальных общественных комиссий, еще на стадии проектирования и в ходе работ. Просим усилить контроль над работой подрядчиков, а недобросовестных исполнителей вносить в «черный список, - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.


ОНФ благоустройство асфальт дворовые территории
 
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