В Иркутской области достраивают дамбу в Тулуне

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Работу на объекте проверила делегация Минстроя России



Создание инженерной защиты на левом берегу реки Ия в городе Тулун Иркутской области выполнено на 95%, по правому берегу – на 30%. В среду, 19 мая, объект посетила делегация министерства строительства России во главе с замминистра Дмитрием Волковым.



– По строительству дамбы на реке Ия проведена значительная работа. В настоящее время важно ускорить вопрос гидроизоляции, навести порядок в местах, где работы идут к завершению, чтоб они приобрели окончательный вид. В целом основная часть дамбы по левому берегу уже сделана. Сейчас задача сделать то же самое на правом берегу, – сказал Дмитрий Волков.



Представители министерства также посетили социальные объекты Тулуна и Тулунского района. Дмитрий Волков отметил высокую степень готовности детского сада на 140 мест в микрорайоне Угольщиков – объект готовят ввести в эксплуатацию, открытие запланировано на конец июня. В этот же срок откроют и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом в микрорайоне Угольщиков.



Замминистра обратил внимание и на значительное ускорение строительства школы на 1275 мест в микрорайоне Берёзовая Роща. Сейчас она готова на 25%. Сделаны каркасы шести блоков, идут работы на седьмом. Наружные сети сделаны на 75%, идут работы по всем внутренним сетям. Губернатор области Игорь Кобзев поручил подрядчику сдать школу в эксплуатацию в 2021 году.



- Ещё недавно ход работ вызывал опасения, но теперь количество специалистов значительно увеличилось, работы идут в две смены параллельно на разных площадках объекта, – заявил Дмитрий Волков.



В деревне Евдокимово Тулунского района строят два социальных объекта – школу-сад на 128 мест и культурно-досуговый центр. Они должны быть сданы весной 2022 года. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ призвал подрядчиков ускорить ход работ, отметив, что эти объекты давно ждут жители, средства на строительство доведены в полном объёме.



В ходе рабочей поездки состоялось посещение микрорайонов, которые возводят для пострадавших от наводнения людей. Заселение микрорайона Угольщиков практически завершено. В новое жильё там переедут 562 семьи. Для них построено девять домов – три двухэтажных на 66 квартир и шесть восьмиэтажных на 496 квартир. Продолжается строительство индивидуальных домов в микрорайоне Берёзовая Роща. В них уже переехало 122 семьи, ещё 134 дома завершат к концу 2021 года.



Министр строительства Иркутской области Павел Писарев отметил, что по итогам поездки Дмитрия Волкова в ведомстве будут сформированы поручения по объектам, которым необходимо уделить особое внимание.



В Тулуне в зоне затопления, где запрещено строительство жилья, начали создавать рощу. Уже высажено более пяти тысяч хвойных и лиственных саженцев на площади около пяти гектаров. Бывшие владельцы передали участки муниципалитету, взамен получив участки в микрорайоне Берёзовая Роща. Участие в посадке деревьев во время визита в Тулун приняли Дмитрий Волков и представители власти региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Напомним, летом 2019 года Тулун затопило после прорыва старой дамбы. Глубина в некоторых местах достигала 13 метров.

