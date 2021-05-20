 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 мая

19 мая

Популярное

В Улан-Удэ артисты посадили яблони

В Улан-Удэ артисты посадили яблони
Общество,  Фото:пресс-служба театра имени Бестужева
Бестужевцы посадили деревья на площади перед театром

19 мая артисты и работники Государственного русского драматического театра имени Бестужева продолжили работу по облагораживанию театральной площади и посадили несколько деревьев. Посадка прошла в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

В 2019 году коллектив Русского драмтеатра высадил на своей театральной площади яблоневый сад. Тогда было посажено около 50-ти саженцев дикой яблони. За два года многие деревья прижились.

Накануне бестужевцы досадили новые саженцы дикой яблони на тех участках, где деревья не прижились.


В акции участвовали заслуженные артисты Бурятии Николай Брагин и Светлана Полянская, актеры Владимир Барташевич, Артур Шувалов, Пётр Прозоровский, Иван Бузунов, Роман Гаврилов, Александр Фатеев, Ольга Кудряшова, Наталья Березина, Дмитрий Тарбеев, а также работники театра.

Посадка деревьев прошла в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и фондом памяти полководцев Победы.

озеленение Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ артисты посадили яблони
В Улан-Удэ артисты посадили яблони
Общество, 20.05.2021
Бестужевцы посадили деревья на площади перед театром
В Бурятии отца- алиментщика отправили в колонию
В Бурятии отца- алиментщика отправили в колонию
Общество, 20.05.2021
Мужчину 8 лет назад лишили родительских прав 
В Бурятии водители тренировались перевозить военные грузы
В Бурятии водители тренировались перевозить военные грузы
Общество, 20.05.2021
Лучшие отправятся на конкурс «Мастера автобронетанковой техники»
В Бурятии клещи покусали 360 человек
В Бурятии клещи покусали 360 человек
Общество, 20.05.2021
Обращений по поводу укусов клещей почти в половину меньше, чем год назад 
В Бурятии выбирают лучших частушечников и гармонистов
В Бурятии выбирают лучших частушечников и гармонистов
Общество, 20.05.2021
В республике проводится конкурс «Играй гармонь, звени частушка!»
В Бурятии для дошкольников проведут турнир «Номто»
В Бурятии для дошкольников проведут турнир «Номто»
Общество, 20.05.2021
Дети посоревнуются в знании бурятского языка
В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 20.05.2021
Дождливая погода почти на всей территории республики 
Онохой примет чемпионат Бурятии по гиревому спорту
Онохой примет чемпионат Бурятии по гиревому спорту
Общество, 19.05.2021
Соревнования проводятся для определения состава сборной республики
В Бурятии закроют дороги для кубка по велоспорту
В Бурятии закроют дороги для кубка по велоспорту
Общество, 19.05.2021
В дни проведения соревнований на трассах введут временное ограничение движения
Диана Арбенина поздравит Ангарск с Днём города
Диана Арбенина поздравит Ангарск с Днём города
Общество, 19.05.2021
После концерта состоится запуск фейерверка
В Бурятии появилась стела в виде молота и наковальни
В Бурятии появилась стела в виде молота и наковальни
Общество, 19.05.2021
Надпись на стеле, выражающая любовь к родному селу, была сделана на бурятском языке
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 19.05.2021
Разница с действующим графиком составит до 2 часов
Детсады Усть-Ордынского округа получат куклы, говорящие по-бурятски
Детсады Усть-Ордынского округа получат куклы, говорящие по-бурятски
Общество, 19.05.2021
Игрушки станут наглядными пособиями по изучению родного языка
Военные оркестры из Улан-Удэ и Читы примут участие в фестивале «Амурские волны»
Военные оркестры из Улан-Удэ и Читы примут участие в фестивале «Амурские волны»
Общество, 19.05.2021
Показать своё мастерство приедут более 300 музыкантов военных оркестров войск ВВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^