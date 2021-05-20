В Улан-Удэ артисты посадили яблони

19 мая артисты и работники Государственного русского драматического театра имени Бестужева продолжили работу по облагораживанию театральной площади и посадили несколько деревьев. Посадка прошла в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
В 2019 году коллектив Русского драмтеатра высадил на своей театральной площади яблоневый сад. Тогда было посажено около 50-ти саженцев дикой яблони. За два года многие деревья прижились.
Накануне бестужевцы досадили новые саженцы дикой яблони на тех участках, где деревья не прижились.
В акции участвовали заслуженные артисты Бурятии Николай Брагин и Светлана Полянская, актеры Владимир Барташевич, Артур Шувалов, Пётр Прозоровский, Иван Бузунов, Роман Гаврилов, Александр Фатеев, Ольга Кудряшова, Наталья Березина, Дмитрий Тарбеев, а также работники театра.
Посадка деревьев прошла в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и фондом памяти полководцев Победы.