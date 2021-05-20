Среди её воспитанников собираются вырастить нового «Гайдая»
В Иркутске рассмотрят возможность создания на базе одной из школ кинематографической студии. Такое предложение внёс мэр города Руслан Болотов на встрече с представителями иркутского кинематографа – продюсером Юрием Яшниковым и режиссёром Анастасией Зверьковой. В мероприятии также приняли участие начальник управления культуры администрации областного центра Антон Чернышов и советник главы города Инга Корочкина.
– В школе можно оборудовать киностудию, оснастить её современной техникой, один из классов сделать в виде кинозала, а в программу обучения ввести соответствующий факультатив. В оформлении использовать тематику кино, разместить на фасаде и внутри школы портреты наших знаменитых земляков, которые внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа: Антонио Дон Отелло, Михаила Ромма, Ивана Вырыпаева, Натальи Меркуловой и многих других. Уверен, что среди воспитанников такой школы рано или поздно появятся новые Гайдаи, – отметил глава Руслан Болотов.
Глава города обсудил с кинематографистами мероприятия, посвящённые столетию Леонида Гайдая. В том числе идею создания нового фильма про кинорежиссёра. Затем Юрий Яшников рассказал про динамику просмотров документального фильма «Русский Морган» (6+) о судьбе иркутянина Николая Второва. Киноленту уже посмотрели более 300 тысяч человек. Также продюсер сообщил о новом проекте киностудии – серии документальных фильмов в жанре «киноинтервью» о выдающихся иркутянах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске хотят создать киностудию на базе школы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фильм снят по произведению писательницы Елены Чубенко
Работу на объекте проверила делегация Минстроя России
Новобранцы приступят к службе после месяца общевойсковой подготовки и военной присяги
Соревноваться будут лица с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалиды по слуху
Торжественные мероприятия назначены на 21 и 22 мая
В нём примут участие спортсмены 2009-2011 годов рождения
В составе сборных страны от республики участвуют восемь спортсменов
Кубок уехал в улан-удэнскую колонию №2
Сегодня путешественник добрался до Агинского Бурятского округа
Пожарные и росгвардейцы провели совместные учения
Евгения Захарченко вышла в финал соревнований
В лесном питомнике выращивают сеянцы сосны
В Хоринском районе состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»
Люди ждут свои квартиры с 2015 года
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов посетил с рабочей поездкой Закаменский район