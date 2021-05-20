В Иркутске хотят создать киностудию на базе школы

Среди её воспитанников собираются вырастить нового «Гайдая»



В Иркутске рассмотрят возможность создания на базе одной из школ кинематографической студии. Такое предложение внёс мэр города Руслан Болотов на встрече с представителями иркутского кинематографа – продюсером Юрием Яшниковым и режиссёром Анастасией Зверьковой. В мероприятии также приняли участие начальник управления культуры администрации областного центра Антон Чернышов и советник главы города Инга Корочкина.



– В школе можно оборудовать киностудию, оснастить её современной техникой, один из классов сделать в виде кинозала, а в программу обучения ввести соответствующий факультатив. В оформлении использовать тематику кино, разместить на фасаде и внутри школы портреты наших знаменитых земляков, которые внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа: Антонио Дон Отелло, Михаила Ромма, Ивана Вырыпаева, Натальи Меркуловой и многих других. Уверен, что среди воспитанников такой школы рано или поздно появятся новые Гайдаи, – отметил глава Руслан Болотов.



Глава города обсудил с кинематографистами мероприятия, посвящённые столетию Леонида Гайдая. В том числе идею создания нового фильма про кинорежиссёра. Затем Юрий Яшников рассказал про динамику просмотров документального фильма «Русский Морган» (6+) о судьбе иркутянина Николая Второва. Киноленту уже посмотрели более 300 тысяч человек. Также продюсер сообщил о новом проекте киностудии – серии документальных фильмов в жанре «киноинтервью» о выдающихся иркутянах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

