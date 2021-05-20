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В Бурятии отца- алиментщика отправили в колонию

В Бурятии отца- алиментщика отправили в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчину 8 лет назад лишили родительских прав

Жительница села Харбяты Тункинского района Бурятии обратилась в прокуратуру из-за того, что отец её несовершеннолетнего ребёнка не платит алименты. 

В 2013 году решением суда мужчина был лишён родительских прав и обязан выплачивать алименты на содержание сына. Для принудительного взыскания алиментов было возбуждено исполнительное производство.

- Являясь трудоспособным лицом, будучи привлечённым к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов без уважительных причин, местный житель в нарушение решения суда средства на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка не уплачивал, иной материальной помощи ему не оказывал. В результате противоправных действий общая сумма задолженности составила свыше 620 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В феврале 2021 года возбудили уголовное дело за неуплату родителем алиментов.

Приговором Тункинского районного суда отцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 месяцев с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

На сегодня должник трудоустроился и погашает задолженность по алиментам.
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